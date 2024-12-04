從人工智慧到人情味 新北市經發局三面向領軍

新北市政府經發局4日由經發局長盛筱蓉於市政會議以「AI世代 新北時代-從人工智慧到人情味」為主題進行專題報告，說明從AI科技產業到庶民經濟，皆是新北經濟發展的重點及關鍵，並從韌性、創新、溫度，三大面向說明新北經濟政策的軟、硬實力，以帶領企業不斷前行、共創商機，為市民創造更美好的生活。

新北市長侯友宜表示，新北市是全國第一的工商大城，更是全台最重要的產業發展基地，經濟發展與產業創新一直是市府推動的首要目標。在全球經濟變動與科技迅速發展下，新北市已成為AI產業鏈的關鍵樞紐，未來除了持續優化產業經濟環境外，也將進一步加強對產業的支持，扶植企業數位及淨零轉型，打造地方特色商圈及市集，為新北產業注入新量能，並帶領企業不斷前行，共創商機及活絡庶民經濟發展。

盛筱蓉表示，新北幅員遼闊，產業型態多元，經發局從韌性、創新、溫度，三大面向來擘劃新北經濟藍圖。在強化產業韌性上，持續驅動新北市成為AI基礎城，今年包含Google、ASML等國際大廠落地投資外，全臺第一個綠能超級算力中心-友崴Ubilink也甫於11月啟用，此外，市府除在招商上已落實289件投資案，投資金額逾5,674億元，創造近10萬個就業機會，更將持續以AI為基礎，協助企業導入數位、淨零雙軸轉型，強化產業韌性。

在帶動產業創新上，除持續推動「電競ACGE產業」發展，市府也攜手威剛科技、微星等企業，並與能仁家商、台北藝術大學等大專院校，於113年11月正式成立「新北市電競產業總會」，串聯產、官、學資源，強化新北電競品牌影響力。而本次專題報告與虛擬偶像Vtuber的合作，除展現數位產業的潛力及魅力，更帶來人與科技間更具多元與互動性的嶄新體驗。另為能提升產業淨零轉型量能，幫助企業尋求最適切的減碳解方，新北亦聚焦於電動車產業發展，擘劃出產業淨零轉型路徑，並持續朝2050淨零碳排目標前進。

最後，在提升產業溫度上，以打造庶民經濟串起人與人之間的人情味，包括今年度由經濟部辦理「優良市集暨樂活名攤」評核中，新北推動5座市場榮獲5星市集榮譽、4星以上樂活名攤數量為全國第一；藉由「新北嚴選」品牌意象推廣在地特色的優質好物及美食店家，為產業創造最大商機。結合跨局處推動年貨大街、情人節市集、鶯歌嘉年華、府中奇幻城以及耶誕市集等特色活動，促進新北消費經濟及活絡商圈發展。最令人期待的是，114年預計舉辦「新北黑白切」、「府中夏日派對」及「新北油飯節」等系列活動，用庶民美食來場直球對決的競賽，邀市民朋友一同探索心中的美食記憶，展現最具人情味的經濟活力。