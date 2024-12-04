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房市光明燈？科學園區實中房價亮眼 這裡未開校漲八成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄橋頭新市鎮街景。圖／取自google地圖
高雄橋頭新市鎮街景。圖／取自google地圖

為吸引高科技人才進駐，科學園區周邊大多設有實驗中學，住商機構盤整全台三大科學園區實驗中學周邊房價，其中位處橋頭新市鎮的高科實中，尚未正式開校，周邊房價已飆漲逾八成，漲幅為各實中之首。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，科學園區實驗中學主打雙語和特色課程，被形容是「科技人才搖籃」，不只科技新貴，許多望子成龍、望女成鳳的家長也趨之若鶩，價量表現亮眼，也被視為「房市光明燈」。

根據實價登錄，全台三處周邊較具房市交易熱度之園區實驗中學，對比2020與今年平均成交單價行情，房價漲勢約達六~八成以上。

其中，以高科實中房價漲勢最凶猛，該校方圓2.5公里附近，2020年平均成交行情約每坪15.9萬元，而今年平均成交行情漲至每坪29.7萬元，漲勢高達86.8%。

賴志昶表示，該校才剛發包開工，尚未開校，惟周邊有高雄都會公園、高雄大學等綠地與校園，且鄰近未來高捷紫線站點，生活機能齊全，加上該校所在之重劃區橋頭新市鎮，近期在開發商看好科學園區議題之下，新案持續進駐，預售案持續推高市場價位，致使房價漲勢驚人。

台南市新市區的南科實中，根據實價，該校周邊房價近年也大幅上揚81%，今年平均成交行情已達每坪29.7萬元。

賴志昶指出，該校緊鄰南科火車站，周邊緊鄰善化區的LM特區，該區所在之蓮潭里，多年連霸六都最富里，受惠於南科園區人才相繼移入，成為新興富人聚落，更讓周邊不動產景氣蓬勃發展。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，園區實驗中學不僅服務園區員工及周邊設籍居民，此類學校提供高品質教育與大片綠地，並磁吸半導體人才入住，為區域房市加值不少。

她表示，此類園區議題雖被視為房市光明燈，但若是全球金融結構發生變化，難免房市出現泡沫化，消費者若僅為投資需求而進場，近期房市受央行信用管制措施而趨冷，需格外注意市場波動。

全台科學園區實驗中學周邊房價比較。表／住商機構提供
全台科學園區實驗中學周邊房價比較。表／住商機構提供

房價 房市 重劃區

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