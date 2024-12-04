借鏡東京高齡少子化解方！新北國際社宅論壇今登場

新北市住都中心與新北市政府4日共同舉辦「潮x巢」NEW TAIPEI CITY X TOKYO社會住宅國際論壇，邀請多位日本專家與台灣學者，聚焦探討社宅營運管理與永續發展。新北市副市長陳純敬於會中致詞表示，面對少子化與高齡化等社會挑戰，如何藉由社宅功能延伸以因應相關議題，是當前重要課題。他期盼透過論壇交流，為台灣社宅發展奠定穩固基礎。

論壇特別邀請日本東京都住宅供給公社（JKK東京）與行政法人都市再生機構（UR都市機構）代表，分享日本在社宅管理維護及應對少子化、高齡化方面的經驗與策略，為台灣提供寶貴參考。

陳純敬指出，新北市長期致力於推動社會住宅，期望為市民提供安全、穩定的居住環境。此次論壇不僅借鏡日本寶貴經驗，住都中心更於前幾個月組團赴日參訪，學習多元混居模式與社宅管理策略。

陳純敬提到，新北市目前已有央北社宅與耕莘醫院合作設立診所，成功將醫療資源融入社宅，進一步提升社宅功能。他強調，台灣社宅發展尚處起步階段，未來仍需專家協助共同應對營運管理與永續發展的挑戰。

新北住都中心表示，此次論壇主題圍繞社宅永續發展與多元混居實踐，討論議題涵蓋營運管理、長期修繕計畫及日常管理挑戰。日方專家深入分享其在資源配置、社區活動組織與應對少子高齡化等方面的實務經驗，為台灣社宅提供寶貴啟發。