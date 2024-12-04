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晶睿旗下智慧雲端安防平台VORTEX 攜手串串強化零售管理

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

看準連鎖企業藉由雲端安防提升營運效率之需求，晶睿（3454）宣布，旗下AI智慧雲端安防平台VORTEX與打造一站式門店雲管理解決方案的新創廠商串串(Kabob)合作，共同強化零售管理領域，首波鎖定美國、日本及台灣市場，可為逾450家連鎖品牌約15,000家門店服務。

串串用戶可透過其用戶帳號登入VORTEX平台，訂閱即可享無上限的設備連線數量與使用者帳號，隨時遠端管理各門店影像，掌握營運狀況，更可透過VORTEX的AI影像分析人群集散地、辨識出入車輛車牌A升級行銷策略，創造商機。

晶睿表示，對於連鎖企業而言，同時管理數百、數千家門市是一大挑戰。VORTEX的高便利性及安全性，特別適合快速成長的商業環境，為各類零售門市及百貨等需要多點監控的場所提供智能化的管理服務。VORTEX擁有靈活的混合雲架構，除了提供直接上雲的VORTEX攝影機，精準的AI影像分析與預警通報，可快速掌握異常行為，同時也可讓用戶在不需要汰換既有網路攝影機的情況下，透過晶睿通訊網路錄影機橋接上雲，享受遠端管理和事件偵測的即時性，確保店鋪安全和業務流暢運營，實現成本效益與安防效能最大化。

為了確保用戶資料和影像數據的安全性，VORTEX在數據加密、網路傳輸及隱私管理方面，亦進行優化，使用端到端加密、單一登入( Single Sign-On, SSO )與多因子認證 ( Multi-Factor Authentication, MFA )，同時，VORTEX提供最長10年保固與彈性授權訂閱，均符合美國國防授權法(NDAA)、貿易協定法(TAA)等規範。

晶睿表示，VORTEX不僅專注於安全防護，還可將其AI影像技術應用於人群集中的熱點區域、辨識經常出入車輛的車牌，透過與門店行銷活動結合，增加顧客互動，提升銷售與商場顧客滿意度，透過影像分析技術與攝影機軟硬體整合優勢，加上VORTEX雲端平台，結合Kabob在零售業深入且廣泛的經驗，期望能幫助零售業者一站式實現最大效益，並創造更安心、滿意的消費體驗。

AI 晶睿 雲端平台

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