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大江基因與醫院合作自體脂肪幹細胞治療計畫通過批准

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大江（8436）旗下大江基因（6879）4日表示，與聯新國際醫院合作申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損計畫」已獲得衛生福利部特管法批准。公司並看好，以細胞治療為核心的再生醫學，將會是未來解決老化、失能以及未被滿足醫療需求最具有發展的治療方式之一。

根據衛福部報告指出，退化性關節炎是常見的老年退化疾病，國內膝關節退化盛行率約15%。隨著年齡增長和日常使用，關節軟骨逐漸退化，導致疼痛、僵硬和活動受限，尤其中老年人大多數都有退化性關節炎的症狀。

大江基因與聯新國際醫院針對細胞治療計畫攜手合作，期望為運動員及退化性關節炎患者帶來更全面的醫療技術，持續擴大再生醫療服務。聯新國際醫院擁有先進的醫療設備及專業的醫療團隊，結合大江基因的研發實力，雙方可望共創醫療新契機。

大江基因表示，將持續增加與醫療機構共同送出特管辦法的計畫申請，拓展細胞製劑委託製造服務外，亦將與海外公司合作，將台灣細胞治療技術及經驗拓展至海外。

除了再生醫學，大江基因也看好精準醫療為全球醫療發展趨勢，尤其隨著大數據及AI的快速發展，各國紛紛聚焦於精準醫療發展。大江基因近年持續擴大將心血管用藥的藥物代謝基因檢測導入各醫療機構，並開發慢性病藥物代謝基因檢測技術，及其他供醫生診斷使用的基因檢測，以擴大精準檢測項目的範圍。

大江

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