螺絲聯誼會經濟部長在現場 因「一件事」業者覺得可惜了
讀者投書指出，昨天在高雄岡山舉辦的中鋼（2002）與螺絲業產銷聯誼會，經濟部長郭智輝親臨有效提振產業士氣，卻因疏忽了台下與會者發言，令人覺得好可惜、有點失望。
螺絲業者表示，昨天郭智輝抵達現場，英俊挺拔氣度不凡，果真是傑出企業家及內閣一品大員的合體；郭智輝並表示，將協助產業轉型進步，每個字都講到業界心坎裡。
由於經濟部長行程緊湊，在各方致辭後，中鋼司儀特別變更會議時程，提前進到問題交流時間，讓與會螺絲業的問題能讓經濟部長直接聽見。
不料，此時檯上開始忙碌，螺絲公會理事長蔡永裕與郭智輝長時間咬耳朵，無暇注意台下發言者，一連錯過了好幾組發言；檯上另一邊中鋼董事長黃建智與業務副總陳銘源則勤作筆記，回答與會者問題。
鋼界大老說，現場有注意到，昨天部長與理事長在台上一直交流，疏忽了台下發言內容，部長與理事長都是檯面上人物，下次應該會做得更好，這回可惜了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言