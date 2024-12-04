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螺絲聯誼會經濟部長在現場 因「一件事」業者覺得可惜了

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
螺絲產銷聯誼會，螺絲公會理事長蔡永裕(左)與經濟部長郭智輝在台上長時間交換意見，錯過了多位現場發言。讀者提供
螺絲產銷聯誼會，螺絲公會理事長蔡永裕(左)與經濟部長郭智輝在台上長時間交換意見，錯過了多位現場發言。讀者提供

讀者投書指出，昨天在高雄岡山舉辦的中鋼（2002）與螺絲業產銷聯誼會，經濟部長郭智輝親臨有效提振產業士氣，卻因疏忽了台下與會者發言，令人覺得好可惜、有點失望。

螺絲業者表示，昨天郭智輝抵達現場，英俊挺拔氣度不凡，果真是傑出企業家及內閣一品大員的合體；郭智輝並表示，將協助產業轉型進步，每個字都講到業界心坎裡。

由於經濟部長行程緊湊，在各方致辭後，中鋼司儀特別變更會議時程，提前進到問題交流時間，讓與會螺絲業的問題能讓經濟部長直接聽見。

不料，此時檯上開始忙碌，螺絲公會理事長蔡永裕與郭智輝長時間咬耳朵，無暇注意台下發言者，一連錯過了好幾組發言；檯上另一邊中鋼董事長黃建智與業務副總陳銘源則勤作筆記，回答與會者問題。

鋼界大老說，現場有注意到，昨天部長與理事長在台上一直交流，疏忽了台下發言內容，部長與理事長都是檯面上人物，下次應該會做得更好，這回可惜了。

中鋼 岡山 經濟部

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