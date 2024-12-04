能源高峰論壇／永豐餘董事長葉惠青 變身氣候科技產業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

永豐餘（1907）董事長葉惠青昨（3）日表示，永豐餘過去被視為傳統產業，但隨著環境轉變，如今已逐步轉型「氣候科技產業」，搶占減碳與淨零商機。永豐餘減碳計畫以2021年為基準年，主要透過五大路徑，包括燃料替代、生產效率提升、綠電使用、自然碳匯，以及營運與碳排脫鉤，透過務實策略與創新能源管理技術，實現淨零目標。

葉惠青表示，永豐餘將高碳燃料如煤炭逐步轉為低碳燃料，目前替代率已達35%。同時透過引入AI智慧生產系統及微電網技術，優化製程並減少碳排。在自然碳匯方面，主要利用濕地建設及森林管理增加碳吸存，配合環境部碳權方法學實現碳中和。此外，企業追求營運成長，但必須與碳排放下降脫鉤，才能實現永續發展。

葉惠青提到，綠電可從二個面向來看，分別是方法和種類。從方法來看，綠電取得包括自行開發、購買再生能源憑證、買綠電、自行投資等；從種類來看，可從製程而來，像是永豐餘以廢棄物、沼氣作為再生能源，或是從非製程，從其他場域取得，像是太陽光電等，另外還有儲能、自行開發等。企業可從自身專業與特性，再加上成本效益分析選擇適合方式。

葉惠青認為，企業在淨零轉型下，因應綠電發展挑戰，早做比晚做好、自己做比外面買好，主要是愈早進行，成本愈低，同時自行掌握資源與技術，也能提升能源自主性和企業永續競爭力。

太陽光電 永豐餘 綠電

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