能源高峰論壇／中鋼總經理陳守道 多元策略邁向淨零

中鋼（2002）總經理陳守道昨（3）日表示，中鋼採取多元策略邁向淨零，目標明年碳排量要自2,210萬噸減少7%，等於碳排要減少150多萬噸，之後會啟動第二階段，從2025年到2030年再減3.6%，最終目標是在2050年達成碳中和。

陳守道表示，中鋼以2018年為減碳基準年，當年碳排量為2,210萬噸，透過使用再生能源、加大力度提升能源效率，2021年至2023年完成695項減碳方案，年減碳量127萬公噸，年減碳幅度1.93%，為過去平均值的2.93倍。

陳守道表示，第二階段中鋼預計以高爐添加還原鐵、高爐噴氫取代煤、增用廢鋼、鋼化聯產等四大路徑，持續降低碳排。中鋼近期已完成6,000噸HBI投入高爐的生產試驗，結果顯示每噸HBI約可減少1.53噸二氧化碳排放。

中鋼也規劃2030年後採行製程設備電力化、無碳燃料、碳捕捉封存具體作為，自2018年減碳基準年降低25%排碳量。陳守道強調，中鋼減碳路徑提前部署，都是前期就投入研發、測試，同時透過碳中和推動小組追蹤進度、定期彙報。

中鋼長程規劃是在2050年達到碳中和，陳守道認為最大挑戰來自三大面向，包括資金、技術、資源。主要是減碳路徑下，涉及許多設備整改工程，需要龐大資金支撐。在技術方面，減碳同時要顧及產品品質，需要足夠工藝，提升技術成熟度。

中鋼是用電大戶，年用電量約50億度，最高曾經向台電購電約27億度電，目前大概有五成是靠自有的汽電共生供電。