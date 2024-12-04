能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

經濟部次長連錦漳昨（3）日表示，為因應氣候變遷，經濟部致力達成2050淨零排放，將延續能源轉型推動「多元綠能」及「深度節能」，並透過加強科技儲能以及強韌電網等工作，以穩定供電並兼顧國家減碳目標。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，連錦漳出席致詞時表示，能源轉型有許多面向，不僅是技術突破，更是產業鏈合作與綠色成長的重要驅動力，期待找到更具體合作機會，並為國家能源轉型與永續淨零注入新動能。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電（2308）、工研院、永豐餘（1907）、凱基金控（2883）等協辦。

連錦漳表示，多元綠能可提升能源自主性，我國離岸風電截至今年11月，已累計設置374座風機，裝置容量超過3百萬瓩（GW），在全世界排名第七；光電部分，截至今年10月，累計裝置容量達13.7GW。

除持續發展已成熟的風電、光電，連錦漳表示，政府也將開發台灣蘊藏豐富的地熱資源，今年10月國內首口4,000公尺深層地熱探測井已於宜蘭開鑽，在中油、台電等國營企業帶頭開發下，盼在2027、2028年地熱推動可以達到1GW目標。

連錦漳表示，再生能源會面臨很多瓶頸，「希望先給我們掌聲，之後再批評」。他提及，推動再生能源過程中，經濟部做了很多溝通協調，像是如何降低離岸風電成本，相信企業界都能感受到經濟部誠意。

經濟部協調台電釋出手中綠電，像是推出小額綠電。2030年是企業亟需綠電的關鍵年，經濟部將持續發展綠能，並釋出綠電給企業。

連錦漳並表示，國際能源總署報告曾指出，節能是推動淨零碳排的「首要燃料」，台灣天然資源較為稀缺，對我們來說，節能就是最便宜的能源，經濟部已規劃依用戶屬性推動深度節能。

他表示，經濟部希望導入金融資金，扶植節能服務業（ESCO）擴大能量，並由十大公營事業、九大部會節能帶動產業全面擴散。同時透過法規提升家電能效標準，並補助汰換老舊家電為一級能效，全面落實節電。

除落實經濟部各單位碳盤查，同時協助推動部門公務車電動化、建築節能及綠色採購等，由政府帶頭做起。