能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟日報昨舉辦能源論壇，經濟部次長連錦漳（右三）出席致詞，並與元晶董事長廖國榮（左起）、台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭、能源署副署長李君禮、經濟日報社長劉永平、中鋼總經理陳守道、台電副總陳銘樹合影。記者胡經周／攝影
經濟日報昨舉辦能源論壇，經濟部次長連錦漳（右三）出席致詞，並與元晶董事長廖國榮（左起）、台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭、能源署副署長李君禮、經濟日報社長劉永平、中鋼總經理陳守道、台電副總陳銘樹合影。記者胡經周／攝影

經濟部次長連錦漳昨（3）日表示，為因應氣候變遷，經濟部致力達成2050淨零排放，將延續能源轉型推動「多元綠能」及「深度節能」，並透過加強科技儲能以及強韌電網等工作，以穩定供電並兼顧國家減碳目標。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，連錦漳出席致詞時表示，能源轉型有許多面向，不僅是技術突破，更是產業鏈合作與綠色成長的重要驅動力，期待找到更具體合作機會，並為國家能源轉型與永續淨零注入新動能。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電（2308）、工研院、永豐餘（1907）、凱基金控（2883）等協辦。

連錦漳表示，多元綠能可提升能源自主性，我國離岸風電截至今年11月，已累計設置374座風機，裝置容量超過3百萬瓩（GW），在全世界排名第七；光電部分，截至今年10月，累計裝置容量達13.7GW。

除持續發展已成熟的風電、光電，連錦漳表示，政府也將開發台灣蘊藏豐富的地熱資源，今年10月國內首口4,000公尺深層地熱探測井已於宜蘭開鑽，在中油、台電等國營企業帶頭開發下，盼在2027、2028年地熱推動可以達到1GW目標。

連錦漳表示，再生能源會面臨很多瓶頸，「希望先給我們掌聲，之後再批評」。他提及，推動再生能源過程中，經濟部做了很多溝通協調，像是如何降低離岸風電成本，相信企業界都能感受到經濟部誠意。

經濟部協調台電釋出手中綠電，像是推出小額綠電。2030年是企業亟需綠電的關鍵年，經濟部將持續發展綠能，並釋出綠電給企業。

連錦漳並表示，國際能源總署報告曾指出，節能是推動淨零碳排的「首要燃料」，台灣天然資源較為稀缺，對我們來說，節能就是最便宜的能源，經濟部已規劃依用戶屬性推動深度節能。

他表示，經濟部希望導入金融資金，扶植節能服務業（ESCO）擴大能量，並由十大公營事業、九大部會節能帶動產業全面擴散。同時透過法規提升家電能效標準，並補助汰換老舊家電為一級能效，全面落實節電。

除落實經濟部各單位碳盤查，同時協助推動部門公務車電動化、建築節能及綠色採購等，由政府帶頭做起。

經濟部 綠電 離岸風電

延伸閱讀

中油台電明年籌組深層地熱鑽探團隊 拚1GW發電目標

離岸風電3-2期行不行？簽約最後期限見真章 經部：「這幾家」會簽

缺席中油新董總交接惹議 郭智輝：我一天10個行程

中油董座李順欽遭撤換為何看報紙才知？經長郭智輝5字解答

相關新聞

南方澳漁船小廠 造出海軍最新「航母殺手」 龍德如何獲利翻倍？

做浴缸出身，龍德董事長黃守真，造出南方澳第一艘玻璃纖維漁船，並從公務船、救災艇做到軍艦，吃下國內外訂單。這個冒險王，要繼續挑戰沒造過的船。

AI大策略論壇13日登場／資誠創新董事陳世祥：企業變革 建第二大腦

AI旋風來襲，資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，企業面對AI崛起無須恐慌，透過五大步驟協助企業AI轉型，為公司創建「第二大...

能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

經濟部次長連錦漳昨（3）日表示，為因應氣候變遷，經濟部致力達成2050淨零排放，將延續能源轉型推動「多元綠能」及「深度節...

能源高峰論壇／能源署副署長李君禮：打造零碳能源系統

經濟部能源署副署長李君禮昨（3）日表示，台灣能源轉型將以再生能源和低碳天然氣為主軸，推動電力系統脫碳，並極大化發展具有本...

能源高峰論壇／台電副總陳銘樹：強韌電網雙軌並進

台電副總陳銘樹昨（3）日表示，面對減碳及極端氣候挑戰，台電將以強化電網韌性為首要任務，未來將朝區域韌性及全國融通雙軌並進...

能源高峰論壇／工研院副院長胡竹生：新科技解永續難題

工研院副院長胡竹生昨（3）日表示，面對全球淨零排放議題，沒有人是「局外人」，工研院致力透過新科技解決淨零永續所面臨的難題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。