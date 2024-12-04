能源高峰論壇／行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫：以終為始催動減碳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
2024年能源論壇舉行「企業節能淨零的新路徑」座談，由經濟日報總編輯費家琪（右一）主持，邀請永豐餘董事長葉惠青（左起）、中鋼總經理陳守道、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫共同與談。記者胡經周／攝影
2024年能源論壇舉行「企業節能淨零的新路徑」座談，由經濟日報總編輯費家琪（右一）主持，邀請永豐餘董事長葉惠青（左起）、中鋼總經理陳守道、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫共同與談。記者胡經周／攝影

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫昨（3）日表示，減碳、零碳已成為世界新標準，企業減碳沒辦法獨善其身，最好的方式就是由大企業帶領小企業，並以終為始推動減碳才會成功。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，在專題座談場次，以「企業節能淨零的新路徑」為題，與談人包括林子倫、中鋼總經理陳守道、永豐餘投控董事長葉惠青。

全球淨零碳排趨勢下，台灣企業如何減碳成為重要課題。林子倫指出，減碳非常不容易，政府在2022年畫出淨零碳排路逕，僅二年多來，對於企業帶來極大變化，對於國內許多中小企業而言，都具有很大的挑戰。

林子倫表示，對企業而言，碳盤查就像體檢，只是第一步，真正困難的是減碳行動，沒有企業可以單獨做到減碳，必須一起來做，製造業得要做到供應鏈的上下游、製程的上下游合作，否則未來難以全面完成，尤其是製造業更要「以大帶小」才能成功。

林子倫表示，無論是採用綠電，或是製程改變與資源循環來減碳，都需要技術，最後若都難以達成，才會進入到碳捕捉，近來製造業減碳路徑已有一定輪廓，然而個別製造業產業型態不一，製程也有極大差異，政府推動「以大帶小」，讓資源、方法比較多的大企業，帶領中小企業一起來減碳，降低企業碳焦慮。

針對企業取得綠電，林子倫表示，這部分需要思考的是綠電市場，而不是供給，現在並非完全缺乏綠電，是要如何讓綠電市場真正活絡起來，整體而言綠電市場不見得稀缺，而是市場完備度，而售電市場會是下個發展領域。

減碳 綠電 製造業

延伸閱讀

「去工業化」超過脱碳速度 歐盟嚴苛減碳加劇德國衰退

供應鏈管理論壇 魏哲家：台積成功有兩關鍵

減碳存摺不怕沒抽到 基北北桃續推活動加碼達標即可兌獎

屏科大水稻環境友善 每公頃年減碳逾10噸節水增產量

相關新聞

南方澳漁船小廠 造出海軍最新「航母殺手」 龍德如何獲利翻倍？

做浴缸出身，龍德董事長黃守真，造出南方澳第一艘玻璃纖維漁船，並從公務船、救災艇做到軍艦，吃下國內外訂單。這個冒險王，要繼續挑戰沒造過的船。

AI大策略論壇13日登場／資誠創新董事陳世祥：企業變革 建第二大腦

AI旋風來襲，資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，企業面對AI崛起無須恐慌，透過五大步驟協助企業AI轉型，為公司創建「第二大...

能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

經濟部次長連錦漳昨（3）日表示，為因應氣候變遷，經濟部致力達成2050淨零排放，將延續能源轉型推動「多元綠能」及「深度節...

能源高峰論壇／能源署副署長李君禮：打造零碳能源系統

經濟部能源署副署長李君禮昨（3）日表示，台灣能源轉型將以再生能源和低碳天然氣為主軸，推動電力系統脫碳，並極大化發展具有本...

能源高峰論壇／台電副總陳銘樹：強韌電網雙軌並進

台電副總陳銘樹昨（3）日表示，面對減碳及極端氣候挑戰，台電將以強化電網韌性為首要任務，未來將朝區域韌性及全國融通雙軌並進...

能源高峰論壇／工研院副院長胡竹生：新科技解永續難題

工研院副院長胡竹生昨（3）日表示，面對全球淨零排放議題，沒有人是「局外人」，工研院致力透過新科技解決淨零永續所面臨的難題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。