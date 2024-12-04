能源高峰論壇／行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫：以終為始催動減碳

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫昨（3）日表示，減碳、零碳已成為世界新標準，企業減碳沒辦法獨善其身，最好的方式就是由大企業帶領小企業，並以終為始推動減碳才會成功。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，在專題座談場次，以「企業節能淨零的新路徑」為題，與談人包括林子倫、中鋼總經理陳守道、永豐餘投控董事長葉惠青。

全球淨零碳排趨勢下，台灣企業如何減碳成為重要課題。林子倫指出，減碳非常不容易，政府在2022年畫出淨零碳排路逕，僅二年多來，對於企業帶來極大變化，對於國內許多中小企業而言，都具有很大的挑戰。

林子倫表示，對企業而言，碳盤查就像體檢，只是第一步，真正困難的是減碳行動，沒有企業可以單獨做到減碳，必須一起來做，製造業得要做到供應鏈的上下游、製程的上下游合作，否則未來難以全面完成，尤其是製造業更要「以大帶小」才能成功。

林子倫表示，無論是採用綠電，或是製程改變與資源循環來減碳，都需要技術，最後若都難以達成，才會進入到碳捕捉，近來製造業減碳路徑已有一定輪廓，然而個別製造業產業型態不一，製程也有極大差異，政府推動「以大帶小」，讓資源、方法比較多的大企業，帶領中小企業一起來減碳，降低企業碳焦慮。

針對企業取得綠電，林子倫表示，這部分需要思考的是綠電市場，而不是供給，現在並非完全缺乏綠電，是要如何讓綠電市場真正活絡起來，整體而言綠電市場不見得稀缺，而是市場完備度，而售電市場會是下個發展領域。