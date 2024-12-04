能源高峰論壇／台達氫能源應用新事業總座蔡文蔭：建在地氫能產業鏈

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭昨（3）日表示，氫能是能源轉型的最後一哩路，台達電（2308）以致力成為可負擔氫能源解決方案的關鍵力量為願景，建構台灣在地生產設備及原料零件的氫能產業鏈，系統整合氫能發電、電解產氫等應用，提供全方位氫解決方案。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，蔡文蔭以「能源轉型的最後一哩路-次世代氫能技術」為題發表演講，分享台達電投入氫能源開發的經驗。

蔡文蔭表示，因應全球淨零碳排趨勢，台達電除了伺服器電源致力在AI資料中心提升其PUE（電力使用效率），5G通訊電源設備也積極提升效率，此外，台達電也使用再生能源，包括風力、水力及太陽能發電等，不過，氫能源在邁向淨零碳排的路徑上扮演至關重要的角色，也是能源轉型的最後一哩路。

蔡文蔭談話重點

他指出，從航空燃料、遠洋船舶燃料、發電到煉鋼等應用，都能協助能源產業及高碳排產業達到轉型及減排目標。而氫能發展趨勢及發展，取決於技術提升、產業引導及政策立法等關鍵因素。

他表示，政府目標在2030年再生能源占整體發電量30%，不過，多數時間再生能源供應量，比用量更多，代表更需要儲能應用，主要解決方案包括電網輔助服務、日間平移、長時儲能等，尤其當再生能源普及率提升時，長時儲能更顯重要，氫能即為長時儲能的應用之一。

蔡文蔭表示，氫能源具有高熱值、低汙染特性，尤其在氫燃料電池方面，具有供電穩定、高效率優點，除了能完善微電網及分散式電網建置，並降低大規模斷電風險，在資料中心、半導體產業及精密工業等關鍵設施需求將持續成長。

台達電在今年初宣布，與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽訂約4,300萬英鎊的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，進軍氫能市場。

結合台達電電力電子、控制、散熱等關鍵技術，台達電將開發完整的固態氧化物氫燃料電池系統（SOFC, Solid Oxide Fuel Cell）及水電解製氫系統（SOEC, Solid Oxide Electrolysis Cell），預計2026年底生產，針對台灣及全球微電網發電、化工、製氨、能源、交通載具、鋼鐵等產業提供高效率解決方案。

蔡文蔭表示，台達電除取得關鍵電池堆技術授權外，並於台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源的尖端零碳科技，厚實相關應用領域研發能量。