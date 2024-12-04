AI大策略論壇13日登場／資誠創新董事陳世祥：企業變革 建第二大腦

AI旋風來襲，資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，企業面對AI崛起無須恐慌，透過五大步驟協助企業AI轉型，為公司創建「第二大腦」，提前強化企業韌性，以因應未來挑戰。

PwC Taiwan攜手經濟日報於12月13日舉辦「AI大策略大布局論壇」，陳世祥將出席論壇並以「掌握AI先機 解鎖科技新動能」為題演講，以AI技術賦能為主軸，分享企業如何為轉型超前部署。

據PwC全球AI調查報告，七成以上CEO相信AI將改變公司創新、交付文化價值方式，更有高達九成CEO表示將使用生成式AI，推估AI到2030年將為全球經濟貢獻15.7兆美元，協助當地經濟成長26％，AI將影響企業獲利能力。但報告顯示，超過五成CEO坦言企業普遍不熟悉，也缺乏相關人才，人才短缺將是企業面臨的挑戰。

對於制定AI轉型策略，陳世祥提供五大步驟。第一，弄清楚公司痛點，並排出優先順序；第二，選定AI基礎架構型態，分成通用型、開放型，通用型適合訓練大量資料且穩定，但成本較高，開放型則靈活性高並有較強隱私保護，但門檻較高。

第三，建置公司相關知識，並微調AI模型，能回答公司專屬問題；第四，依難易程度、經濟效益高低，找出客製化調整優先順序的題目，進行AI模型客製化訓練；第五，當公司建置出「第二大腦」，最重要的是透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，發揮最大效用。

陳世祥解釋，第二大腦就是企業永續智識庫，協助傳承經驗給新進員工，分成通用腦、專業腦及專屬腦。通用腦像是執行公司會議紀錄；專業腦就是法律、研發等專業領域；專屬腦就須結合傳統Machine learning , Deep learning AI跟生成式AI，能預測設備異常預警通知等，建議企業從前兩類風險較低類別著手。

陳世祥表示，PwC Global耗資10億美元建置專屬的「ChatPwC」，有別於外界想像，花費並非以建置或購買算力為主，高達七成以上資金用於教育訓練、推廣，必須花費許多時間訓練，改變員工工作模式，與系統維持互動，達到提升個人工作效率目的。