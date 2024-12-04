尚騰一口氣代理六汽車品牌 預計明年陸續引進

進口車品牌代理新勢力崛起。尚騰汽車集團昨（3）日宣布，取得歐洲汽車品牌寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroën）台灣總代理寶嘉聯合的經營權，也同時拿下品牌母集團Stellantis旗下愛快羅密歐（Alfa Romeo）、飛雅特（Fiat）等品牌代理權，預計明年陸續引進。尚騰此次一口氣取得六個代理權，將成為繼和泰車（2207）、汎德永業（2247）之後，台灣主要的進口車代理商。

尚騰是有「義美小公主」之稱的高易誼創立。據經濟部公司登記資料， 寶嘉聯合實收資本額3.25億元。尚騰昨天不願透露此次交易金額。

尚騰入主寶嘉聯合

Stellantis集團是全球知名汽車集團，尚騰此次還取得Jeep、Ram等台灣代理權，合計拿下六個品牌代理，在台灣汽車市場的重要性大增，成為汽車的重要勢力。

Stellantis東南亞區營運長岡薩雷斯（Daniel Gonzalez）昨天表示，台灣是重要市場，集團計劃2025年與寶嘉聯合的新團隊一起導入集團旗下其他品牌。

尚騰經營多品牌汽車銷售和售後服務，業務延伸至汽車零配件及汽車租賃服務。除保時捷、Škoda與Kia的經銷業務，也在台灣南部營運大鵬灣國際賽車場，是國內唯一經營賽車場的汽車集團，Stellantis集團旗下品牌眾多，有助未來引進更多汽車品牌進入台灣市場。

尚騰執行長吳睿弘表示，此次入主，將為寶獅、雪鐵龍品牌在台營運創造更多成長契機，也顯示出尚騰的品牌與汽車銷售策略獲得Stellantis集團認同。他並透露，明天就會發表一款新車，展現實力。

尚騰旗下汽車事業相當多元，最廣為人知是保時捷新北、台南的經銷，在Škoda與Kia的經銷也表現亮眼，加上大鵬灣賽車場，集團汽車事業版圖相當具規模，此次入主寶嘉聯合，在汽車產業的實力與影響力更上一層樓。

寶嘉聯合分別在2007年和2014年發展寶獅、雪鐵龍品牌在台灣市場的業務。尚騰入主後，新經營團隊立即針對經銷商體系進行調整，積極強化銷售體系，未來將採取多品牌在同一經銷通路銷售的方式，以多品牌與多元產品的銷售策略，可望更具競爭力。

岡薩雷斯表示，尚騰汽車集團是值得信賴的合作夥伴，憑藉已驗證的專業知識和對市場的深刻理解，完全獲得Stellantis集團的支持與信任，此次強化在台灣的品牌業務，希望建立長遠的合作關係。