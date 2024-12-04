明年繼續看好 航空業搶才大作戰
航空市場明年繼續看好，航空業出現搶才大作戰，台灣虎航為增班做準備，昨（3）日公布徵求「現役機師」加入團隊；因應市場需求，華航、長榮航及星宇航空也都做足準備。
台灣虎航宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師；華航、長榮航對於有經驗的機師都是長期開放網上報名；業內認為，虎航這個動作將牽動長榮航、華航、星宇後續的人才徵求規劃與人力配置，年終獎金將是新一波搶才效應關鍵。
台灣虎航是國內唯一的低成本航空公司，也是飛航日本、南韓最多航點的國籍航空，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司目標邁進。全球旅運持續旺盛，台灣虎航宣布即日起公開招募商用機師。
華航因應新機加入需求，早就預做準備，今年初就進行年度首場校園機師招募活動，今年預計至少招考120名機師，而且全年開放報名。
長榮航2025年預計晉用160名機師，採隨時於官網接受報名方式招募。空服員則依航班增班狀況，滾動式評估空服員人力需求辦理招募，目前正於官網刊登本國籍招募，報名截止日期為本月15日。
星宇目前飛航員有380多人，隨著機隊增加及運能成長需求，持續招募有經驗的飛航員、空軍退飛航員、自訓飛航員。並長期招募「培訓機師」，今年錄取17位，未來將增加開班梯次。
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