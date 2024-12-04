能源高峰論壇／元晶董事長廖國榮：太陽能鏈助攻轉型

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元晶太陽能科技公司董事長廖國榮。記者胡經周／攝影
元晶太陽能科技公司董事長廖國榮。記者胡經周／攝影

太陽能模組大廠元晶（6443）董事長廖國榮昨（3）日表示，隨太陽能電池技術持續突破，轉換效率日益提升，促使發電成本也跟著下降，預料光電將是未來再生能源主力，台灣太陽能供應鏈成熟且完整，具良好條件可協助台灣完成能源轉型，期待政策助攻，讓太陽光電發展大躍進。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」， 廖國榮以「太陽能+儲能的大契機」為題發表演說。他指出，全球都在積極擴建光電容量，藉此達到再生能源成為發電主力的願景，台灣也可以更積極。

廖國榮表示，以去年為例，中國大陸新增216.9百萬瓩（GW），占全球新增光電建置量約62.8%，美國也新增約24.8GW；台灣去年新增2.7GW光電建置量，是歷年新高。

廖國榮談話重點
廖國榮談話重點

廖國榮進一步指出，若以累積光電裝置量來看，中國大陸、美國、日本分別居前三名，台灣則是第15名，隨著政府持續推動再生能源，他認為，政府仍可更積極、更快速擴大建置太陽光電。

廖國榮認為，由於太陽能發電效率持續提高，發電成本不斷下降，太陽光電的指數級增長將改變世界，目前已有三大數據支持這個理論，包括全球太陽能發電量每隔五年就增長三倍、太陽能電池光電轉換效率每隔十年就等比數列大躍進以及太陽能電力成本每隔十年呈現等差數列下降。

廖國榮分析，按照目前全球太陽能產業以及光電建置量成長速度來看，預料2026年起，全球太陽能發電量將首度超過全球核電廠的發電總量，並在2040年起，取代大部分火力發電，供應全球近四成的電力需求。

廖國榮也提到，當太陽能轉換效率提升後，相同土地面積裝置容量就可提升，因此台灣發展太陽能並非需要極大量土地，殷切期盼產官學界共同努力，及早讓台灣達成能源轉型的目標。

廖國榮提到，台灣發展太陽光電，面臨申請程序繁複、批准條件不夠明確等問題，希望政府能夠在政策方面協助，讓太陽光電產業能夠持續大躍進。

太陽光電 太陽能發電

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