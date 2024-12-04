能源高峰論壇／工研院副院長胡竹生：新科技解永續難題

工研院副院長胡竹生昨（3）日表示，面對全球淨零排放議題，沒有人是「局外人」，工研院致力透過新科技解決淨零永續所面臨的難題，透過產業合作鏈結各單位能量，協助產業創新與價值創造，提供淨零永續解方。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，以「科技創新打造淨零時代競爭力」為題發表專題演講。他指出，當氣候變遷衝擊加劇，2024年將是地球有紀錄以來最熱，若無法有效緩解，全球最熱年紀錄將每年被刷新，嚴重影響生產、生活甚至生命。

剛結束的聯合國氣候峰會COP29，通過新的氣候融資目標，已開發國家至2035年每年提供開發中國家提供3,000億美元氣候行動資金，至2035年促進對開發中國家各式來源氣候融資達每年1.3兆美元；也通過全球碳權交易相關方法論標準與永續發展評估工具，新的巴黎協定第6.4條方法論將於2025年下半年上架。

胡竹生談話重點

胡竹生表示，工研院肩負科技創新任務，如何用新科技來解決淨零永續面臨難題是重要工作。工研院以供給、需求、製造與環境四個構面，為技術研發與政策支援主軸，透過產業合作面鏈結各單位能量，協助產業創新與價值創造。他並舉工研院協助DRAM大廠及汽車零件廠東陽實業，發揮「以大帶小」效益，讓供應鏈同步邁向低碳轉型、節能減碳的目標。

胡竹生表示，低碳能源及環境永續帶來的新興產業、新服務模式、及新生活型態，都將影響經濟活動發展，迎向未來眾多機會與挑戰，仍須各領域專業與行動力加入，發揮眾志成城。

胡竹生並分享工研院獲得2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）研發成果，例如工研院研發「敏捷部署之需量反應能源管理系統」，運用智慧物聯裝置（AIoT）結合能源管理技術進行負載變化預測、調整溫度，每年減碳量約等於126座大安森林公園，已導入3,200家零售店。