能源高峰論壇／台電副總陳銘樹：強韌電網雙軌並進

台電副總陳銘樹昨（3）日表示，面對減碳及極端氣候挑戰，台電將以強化電網韌性為首要任務，未來將朝區域韌性及全國融通雙軌並進，能在短時間下因應事故，以及恢復穩定運轉，減少停電、快速復電，並且穩定供電。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇—新能源 永續淨零」，陳銘樹以「電力環境新視野」為題發表專題演講。

陳銘樹強調，台電也將扮演好「能源整合樞紐」（Energy Hub）角色，未來所有再生能源都在同一條線路上跑，台電必須管理好它，並且提高線路及設備利用率。

陳銘樹談話重點

他表示，當前電力業面臨多重挑戰，一方面發展多元綠能；二方面因應氣候變遷，如淹水、雷擊及鹽塵都會導致電力設備損害，強化電網韌性，台電責無旁貸。他強調，強化韌性的意義，就是在短時間下因應事故，及恢復穩定運轉。

「台灣是科技之島，用電只會成長，不會減低」，陳銘樹說，台電預測未來尖峰負載逐年攀高，2025年尖峰負載為4,182萬瓩、2030年來到4,732萬瓩、2033年為5,199萬瓩，但是台灣地狹人稠且用電成長快速，為滿足用電需求及追求供電效率，過去數十年來電廠及電網都是朝集中化及大型化發展。

他坦言，過去台電積極執行配電系統強韌計畫，但隨之迎來新挑戰，例如2050年再生能源將達60~70%、極端氣候考驗、以及電網過度集中因而事故影響範圍擴大等。

他表示，未來須採電網分散以提升韌性，包括分散工程以降低電網集中風險、強固工程以提升設備穩定程度、防衛工程以阻止停電事故分散。

他表示，台電現已在執行十年5,645億元強化電網韌性計畫，其中分散工程4,379億元，強固工程有1,250億元，防衛工程有16.9億元。完成後，電網將朝區域韌性及全國融通雙軌並進。