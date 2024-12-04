能源高峰論壇／能源署副署長李君禮：打造零碳能源系統

經濟部能源署副署長李君禮昨（3）日表示，台灣能源轉型將以再生能源和低碳天然氣為主軸，推動電力系統脫碳，並極大化發展具有本土優勢的風電、光電、地熱等，打造零碳能源系統。

經濟日報昨日舉辦「2024能源願景高峰論壇—新能源 永續淨零」，李君禮以「能源轉型新趨勢」為題發表專題演講。

李君禮強調，在現有能源轉型基礎下，經濟部致力提升自產能源占比，強化電力系統韌性，推動穩定供電，兼顧淨零碳排和能源安全。

李君禮談話重點

李君禮表示，我國能源高度依賴進口，且以高碳排化石燃料為主，第一次能源轉型（2016年至2025年）是將高碳排電力結構轉為低碳排，亦即以無碳再生能源及擴大使用低碳天然氣，逐步降低燃煤發電占比為方向，可說是「低碳轉型」，其中再生能源是政府推動主力，目前再生能源占發電比重已超過一成。

台灣發展綠電也已取得階段性成果。李君禮指出，我國風電設置量為世界第七，現已有五座離岸風場完工，累計至今年11月已完成374座風機，總裝置容量達3百萬瓩（GW），預計將超越比利時，排名上升至第六。

光電累計至今年9月併網量達13.7GW，為2016年的11倍，其中2023年單年度完成2.7GW創歷年新高。

他表示，自2024年第二次能源轉型，則是要由低碳走向零碳，依目前2050年淨零碳排路徑，到2050年仍會使用20%至27%天然氣發電，須搭配碳捕捉技術。此外當再生能源占比達60%至70%，須靠儲能系統穩定電網，強化電網韌性則可避免導致大規模事故。

太陽光電發展以屋頂型優先，並將規範新建物裝設太陽光電；地面型則著重促進土地多元利用兼顧環境生態，例如漁電共生。隨科技進步，未來可能大幅提高發電效率，即便是相同面積，太陽光電發電量可望提升。

離岸風電方面，經濟部持續協助區塊開發風場順利建置，盤點離岸風電可開發場域及配套基礎設施，發展離岸風電新技術，同時提高本土產業技術能量進入國際市場。

地熱方面，李君禮指出，現已併網7.49千瓩（MW），將由國營事業來帶頭，例如中油宜蘭員山深層地熱示範案25MW已於10月開鑽。

氫能方面，李君禮表示，台電、中油及中鋼將帶領民間企業推動氫能示範驗證，規畫2025年混氫、2030年混氨示範。

經濟部已成立氫能推動小組，研議我國氫能發展策略、布局氫能應用、氫氣供應及基礎設施三大面向。

至於碳捕捉及封存，李君禮表示，台電在台中發電廠建置碳捕集廠及封存試驗場域；中油則在苗栗鐵砧山建置封存試驗場域。另外，經濟部完善節能機制，透過深度節能加強推動節能服務業（ESCO）及住宅節電，預計至2030年節電量提升至420億度電。