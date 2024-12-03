趨勢觀察／台灣能源規劃 借鏡國外經驗

今年聯合國氣候變化大會（COP29）發布九大承諾呼籲各國響應支持，其中一項為建立綠色能源區和走廊，以跨境長距離高效輸電，與台灣熱議的菲律賓送電做法不謀而合。根據筆者曾於南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison）、美屬波多黎各魯瑪能源（Luma Energy）、底特律DTE Energy能源等大型電力公司30餘年的運營經驗，可供各界借鏡參考。

近年，「能源島」已是國際新興趨勢，打破傳統地理與空間限制，為供電穩定和能源轉型提供了新的可能。例如，比利時正在建設的「伊莉莎白公主能源島（Princess Elisabeth Island）」計畫，串聯各處的離岸風電設備，並連接英國、丹麥和德國等電網，透過互相支援方式強化電網韌性；丹麥也著手在北海建設能源島，預計其電力輸出將是現有風電七倍，也能將多餘電力轉換成氫能後，提供其他用途。

然而，這種跨區域的能源島模式，必須以信賴合作為基礎，同時符合成本效益才考慮執行。因此，不少國家另採取將本國島嶼打造為再生能源島，如鄰近的日本，就擬定宮古島在2050年的再生能源占比要達49%，除建置相關再生能源設施，也透過虛擬電廠計畫，整合島內住戶的家用太陽能與儲電系統，不僅可在供電挑戰時提供住戶緊急用電，也幫助整個島內供電穩定。

為確保能源島的長距離電力輸送能暢通無阻，高壓直流電（HVDC）海底電纜技術已是全球廣泛使用的輸電方式，其優勢在於傳輸電量大、損失較小，成本較低，目前國際有西門子、日立、ABB等企業具備技術實力。

例如英國於2023年商轉世界最長的跨海電力電纜「維京電纜（Viking Link）」，近765公里的高壓直流電電纜跨越北海，連結丹麥跟英國，可供250萬戶英國家庭用電，對丹麥來說，進入英國高價電力市場有助提高售價，創造雙贏機會。無獨有偶，新加坡近期也計畫與澳洲合作，透過海底電纜將澳洲綠電送輸往星國。

從上述案例可發現，各國在思考能源轉型路徑上，跳脫既有的地理環境，而是用廣闊的思維來進行擘畫，值得台灣借鏡。至於是否要推動跨國能源島或高壓直流電電纜，是基於信賴與互利，如前提到的比利時、丹麥、英國，都是在類歐盟友好架構共識下才能成功。

借鏡比利時及丹麥等能源島的發展，是整合離岸風電最終發展成區域能源中心，台灣地理環境具備世界領先的優良風場，現階段發展重點應可放在較不受土地限制的離岸風電。

根據國際離岸風電工程顧問機構4C Offshore統計，全球20大最適合發展離岸風電的場域，台灣就占了16處，離岸風電可說是台灣最珍貴的綠能寶藏，發展潛力大有可為。

總的來說，如果抱著突破一般傳統的想法，以開放態度探討各種可能作法，任何事情皆有可能。

長距離海底電纜技術，從國際案例上已證明是可行的，後續只須分析所有相關因素，並在跨區域、區域導向及電力資源規劃方面做到最優化，或許就能為台灣再生能源發展提供淨零永續的解方。