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2025年房市怎麼走？房仲全聯會：萬大線沿線看好、南二都考驗期來了
中華民國不動產仲介公會全國聯合會（房仲全聯會）3日在年終記者會中表示，2025年國內外變數多，建材及人工成本上升壓力有增無減，電價蠢動上漲，物價續漲可能性大增，再加上碳稅開徵，各產業的成本勢必上升。國際情勢瞬息萬變，川普再度進入白宮後，對全球及台灣經濟的影響，審慎觀察。
中華民國不動產仲介公會全國聯合會指出，雙北市的重大公共建設仍以捷運線拓展為焦點，信義線東延段及萬大一期進度皆已達五成以上，萬大一期預計2026年6月完工通車，二期預計2030年完工通車，三鶯線預計2025年完工通車，將為雙北市可及性及聯通性帶來新進階，沿線房市需求看好。
至於桃園市，中華民國不動產仲介公會全國聯合會認為，桃園市因為新興重劃區完工交屋，供給量同步增減，房價受到區域公共建設發展支撐，區域市場將呈現「價平量增」格局；而2025年台中港區的新成屋供給量將大幅增加，整體移轉棟數可能高於預期。
南台灣台南市及高雄市部分，中華民國不動產仲介公會全國聯合會表示，南二都自2023年起進入交屋高峰期，移轉登記棟數持續增加中；惟第七波信用管制後，新成屋交屋受到考驗，實際影響程度，在2025年第1季將會逐漸明朗。
中華民國不動產仲介公會全國聯合會表示，2025年國內房市將步入極為關鍵的過渡期，並以「謹」做為明年代表字；基於明年全球政經局勢詭譎多變、變幻莫測，無論是房地產產業，或是一般消費者買賣方，購屋行動應會更加謹慎，需要更加小心謹慎看待景氣變化，步步為營、且戰且走。
不過，中華民國不動產仲介公會全國聯合會認為，過渡期長短難料，但只要脫離過渡期，房市便可穩定成長，進入下一波成長期。
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