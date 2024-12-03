古書今贏／往來有方 受之無愧

朋友間禮尚往來，送者開心甘願，收者知足感謝，不夾藏任何企圖，代表著永結同好。所以《詩經．衛風．木瓜》中說「投我以木桃，報之以瓊瑤，匪報也，永以為好也。投我以木李，報之以瓊玖，匪報也，永以為好也。」

某次會餐，席上嘉賓都是大佬，客人甲看到擺盤上的竹編對蝦非常精緻可愛，不經意稱讚了一番，主人表示很有同感，揮手喊來服務人員詢問能不能帶走。服務人員面有難色告知那是裝飾品，價格很貴，少了要罰錢。客人乙在旁聽了，覺得大餐廳怎麼那麼小氣，訓斥服務人員連問也不問就直接拒絕客人，實在沒眼色。

服務人員面紅耳赤找來經理，經理看到是熟客頻頻道歉，親自到櫃台領了一副對蝦放進小盒內，另外附贈一瓶美酒。結完帳後，主人笑呵呵對客人甲說：「這個送你。」甲尷尬地連連搖手，主人笑嘻嘻：「這樣好了，我們各拿一隻，代表長長久久。」甲感動地連聲說多謝多謝，主人也開心地說托福托福，賺了一瓶好酒。

送禮必須考慮情誼、必要性和經濟能力；該不該拿和如何還，則考驗收者的廉潔和智慧；《晏子春秋．內篇雜上第五》記載：齊景公派晏子把泰山以北的幾千戶土地送給魯君，魯國大臣子叔昭伯奉令接收，並沒有全部收下，晏子當下表示「送地只是代表敬意，沒有任何附帶條件。」

子叔昭伯聽了，連忙表達立場解釋「諸侯間相處，原本就應該互相謙讓，遵守禮儀才能長長久久，君子不會把別人的東西全部拿走，也不利用別人的熱誠好意占便宜。」

晏子回國向齊景公報告，同時提醒景公「貪圖名利好處是諸侯們的通病，我國應該學習子叔昭伯的廉正不苟和堅持原則（不貪婪也不裝樣子），才可以免除後患。」

某些業界有所謂回饋金的作法；甲受朋友委託尋找協理廠商，事成之後，協力廠私下送上為數可觀的佣金被拒收，廠商高管認為甲應該是故作姿態或是嫌佣金太少，電話中告知這是行規不用客氣，如果不滿可以再議。甲聽了直接回應「貴公司有貴公司行規，本人沒有這個習慣，希望你們好好服務客戶，不要辜負這場交易。」

《西遊記．第三回》悟空學成回到花果山，教導猴子猴孫習練舞藝，發現沒有趁手兵器，轉向東海龍王敖廣借兵器，名義上是借，擺明不給糖就搗蛋。

龍王眼看趕也趕不走，打也打不過，只好送上如意金箍棒，沒想到悟空賴著不走，只好召來三位龍王，送了全套裝備，才把悟空打發走，四海龍王氣不過，聯名向天庭告狀。

商場互助合作，以不脫離法治為底線，在無礙公義原則下，可讓送者有理、收者無愧：旨在明訂收送時機、餽贈上限，而且必須呈報。

經營管理者要堅守反貪立場，絕不為獲得不當利益，要求或允許內部人員對任何對象，以任何形式進行利益輸送，要求成員拒絕不當餽贈，不占廠商、部屬便宜，更要嚴禁強索強要。如果遇到惡客上門威脅索賄，就算對方仗著關係尋釁滋擾，也絕不妥協低頭，並勇於提訟，讓彼等受到制裁，才能免於後續無窮騷擾。