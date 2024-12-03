智慧經營／寶晶能源總經理陳來進 農電共生 永續雙贏

隨著各國政府開始重視綠能發展，成為再生能源產業近年迎來快速發展的契機，包括美國、日本、中國大陸、台灣等，都端出許多綠能鼓勵政策，刺激產業發展。其中，太陽能光電發展更是在全球各地遍地開花，但如何與漁民、農民甚至是地方，共同打造雙贏局面，是太陽能系統整合商能否永續經營的關鍵。

地盡其利 創造商機

寶晶能源總經理陳來進指出，所有人都知道淨零碳排、環保、綠能是為了讓後代子孫能有一個潔淨且永續的環境，但說的容易做起來卻是困難重重。因為大家都想要綠電，卻不希望太陽能廠蓋在自己的家園，深怕破壞住家附近的生態、汙染水源，但其實這都是不正確的觀念。

陳來進表示，在綠能趨勢興起之際，光電經營須打造永續雙贏策略，才能長久發展。目前太陽能光電技術已經相當進步，因此可以實現漁電共生、農電共生的願景，不但能讓一塊地能地盡其利，甚至還可因此創造出更多就業機會以及商機。

「許多人以為在農地上蓋太陽能板，會造成寸草不生的情況，但事實卻往往相反，太陽能板不會直接影響生態，甚至可透過發展休閒農場或觀光農場的方式，提升農業與農產品的附加價值，並創造出新的就業機會，讓年輕人願意返鄉」，陳來進肯定地說。

陳來進表示，以屏東為例，當地年輕人口流失嚴重，以致空有一大片農地卻找不到人耕作，若引進太陽能光電建置，一方面能種更多綠電，另一方面也可以活化這些荒廢的農田、休耕地。

陳來進強調，其實太陽能光電與農村生態並不衝突，甚至可以完美地結合，透過光電的進入為農村加值，讓農民所得提高，甚至可以打造電力自給自足的永續農村，進而讓綠能發展與農村生態達到雙贏的局面。

良心事業 保留淨土

陳來進引用國內統計資料指出，目前太陽能僅占整體農地面積不到千分之三，但台灣目標在2050年太陽能光電裝置容量為40至80GW，若要達成此一目標，約須三萬至五萬公頃的土地，而這些土地占總農地面積不到二十分之一，因此並不存在土地不夠種綠電的問題。

陳來進語重心長地指出，太陽能光電是良心事業，也是以永續經營為目標的產業，而國內絕大多數台灣光電業者都是希望能為後代子孫留下一片淨土，並深信光電與農村生態能雙雙和諧發展，甚至有加乘作用，期盼透過綠能發展，能在人、地與環境中，達到永續經營的願景。