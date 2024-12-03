日曜天地 OUTLET「Family Sale」服飾家電全面狂降

隨著年末腳步逼近，台中日曜天地OUTLET迎來全年最優惠的時刻，於12月6日至12月30日推出「Family Sale」，為大家帶來前所未有的折扣！專櫃服飾最低只要300元起，並且加碼紅利三倍送。

此外，日曜天地OUTLET每週更推出品牌限時特惠，除OUTLET價再折扣外，優惠更是層層堆疊，在這個月來日曜天地消費購物，不僅能滿足購物慾望，還能賺取更多紅利。

日曜天地OUTLET表示，每週將推出不同品牌的限時特惠，折扣力度前所未見，涵蓋冬季大衣、防風外套、毛衣、帽T、工裝休閒褲等多種服飾，應有盡有。

首波優惠12月6日至22日：Roots全面3折起，單筆消費滿6件服飾還可再享78折；ROXY商品3折起，精選商品1件7折、3件5折，超值多買多送。

第二波優惠自12月13日至29日：休閒工裝品牌Dickies推出三件5折優惠，平均每件最低至3.5折；隨後Timberland戶外休閒品牌也推出3件5折的限時特惠，享受多件再折的優惠。

第三波優惠自12月20日至1月5日：休閒流行時尚品牌le coq sportif全面6折起，三件再9折，五件再8折；KANGOL精選商品1件399元，2件749元，優惠多多。

The North Face冬季保暖外套，限時2,999元起，Arnold Palmer、TOMMY、CK等眾多大牌服飾也會推出超值優惠，就趁這個年末，來日曜天地OUTLET，價格折扣一輪又一輪，享受最划算的購物體驗。

為了回饋新舊會員，日曜天地OUTLET推出兩大紅利回饋活動，讓大家在這個年末買得更過癮。「血拚3櫃，紅利三倍送」：當日於館內消費滿足三個專櫃條件，無論金額多少，即可享紅利點數三倍回饋。

「會員感恩回饋祭」：會員專屬回饋，使用少量紅利點數即可換購超值商品，包括蒸氣電子衣櫥、空氣循環清淨機、SONY65型顯示器(電視)、PS5等家電、生活用品，還有國際大牌美妝香氛系列，像是ESTEE LAUDER修護露、SK-II青春露、PENHALIGON'S潘海利根小香禮盒，都可以用紅利點數以小額加價兌換，讓紅利價值大幅放大。

除了服飾商品有優惠之外，12月6日起12月23日限時舉辦「家電福利品出清會」，現場有許多如Tefal、SHARP、PHILIPS、Samsung、LG等大品牌家電及廚具琳瑯滿目，就是要讓大家挑的盡興。

而且現場還有特別限時優惠，像是Tefal精選鍋具最低只要999元起、PHILIPS飛利浦32吋液晶螢幕，買一送一，兩台居然不到8,000元。特別適合喜愛下廚的家庭主婦或煮夫，眾多優惠價格不容錯過。