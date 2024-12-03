11月機車掛牌逾6萬輛 三陽市占近4成持續第1
業者今天晚間統計，11月台灣整體機車市場掛牌數約6.07萬輛，其中三陽以2萬4101輛、市占率39.7%續站第1，光陽11月掛牌數1萬6097輛、市占率26.5%排名第2。
根據統計，山葉11月掛牌數1萬805輛，市占率17.8%，Gogoro在11月掛牌數5035輛，市占率8.3%。
累計今年前11月台灣機車市場總掛牌數68萬7465輛，其中三陽在台灣機車市場掛牌28萬1142輛，市占率40.9%，光陽累計掛牌數18萬4746輛，市占率26.9%，山葉掛牌數11萬4102輛，市占率16.6%，Gogoro掛牌數4萬9407輛，市占率7.2%。
產業人士指出，11月國民旗艦車款熱銷，運動車款第二代、時尚流行車系銷售穩定，車廠在11月陸續推出風災關懷專案，總體機車市場穩健。
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