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冠德創辦人馬玉山妻子劉美朱 贈與董座馬志綱股票逾110萬股

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
冠德董事長馬志綱。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
冠德董事長馬志綱。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

冠德建設（2520）創辦人馬玉山妻子劉美朱3日申報贈與股票，受讓人為冠德集團董事長馬志綱，預定轉讓總股數1,122,912股，以3日收盤價試算，約當市值為6,700萬元，預定轉讓後持股64,512,150股，轉讓後仍是冠德建設單一最大自然人股東

據冠德2024年年報資料，劉美朱為冠德的董事，也是公司的大股東，持有冠德股票共約6萬5,635張，持股比例達11.84%，另外，劉美朱擔任董事長的宇德投資，是冠德建設單一最大股東，持有約10萬5,935張，持股比例達19.12%。

冠德建設近年來積極瞄準全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，亦有布局商用不動產市場，收益逐漸開花結果。

此外，冠德今年迎交屋潮，累計今年前三季稅後純益44.94億元，年增210％，每股稅後純益8.3元，前三季獲利創下歷史新高。

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