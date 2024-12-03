台韓企業攜手合作 開發國產電動環保車拚淨零

由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，與傳統垃圾車外型比較多了中間的儲電設備，雖然造價一輛逾千萬比傳統車款多近3倍，但看準全球淨零轉型的趨勢，研發長達9年，突破種種技術、法規等考驗，業者將於明年在高雄試營運上路。

這場國產電動環保車發表會今在高雄舉行，包括大宇車輛董事長唐基晉、尚杰科技董事長畢嘉棋出席，與立委林岱樺，高市經發局長廖泰翔，共同見證熱帶型氣候專用電動環保車啟動儀式，也象徵透過這項跨國計畫，在高雄注入能量與技術。