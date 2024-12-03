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台韓企業攜手合作 開發國產電動環保車拚淨零
由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，與傳統垃圾車外型比較多了中間的儲電設備，雖然造價一輛逾千萬比傳統車款多近3倍，但看準全球淨零轉型的趨勢，研發長達9年，突破種種技術、法規等考驗，業者將於明年在高雄試營運上路。
這場國產電動環保車發表會今在高雄舉行，包括大宇車輛董事長唐基晉、尚杰科技董事長畢嘉棋出席，與立委林岱樺，高市經發局長廖泰翔，共同見證熱帶型氣候專用電動環保車啟動儀式，也象徵透過這項跨國計畫，在高雄注入能量與技術。
業者表示隨著全球環保意識抬頭，電動車產業在2024年迎來前所未有的發展機遇，電動卡車除有節能好處，易損零組件在台灣在地設計製造，不但能及時進行提供維修及保養，也可大幅減少各類型電動車耗時等待維修材料的時間成本，未來將積極在高雄進行投資計畫，第一階段台灣區首座車輛組裝廠已在路竹正式啟動，第二階段前鎮熱帶車型動力設計中心也在緊鑼密鼓籌備中。感謝韓國大宇車輛願意為台灣開發1台有變速箱的垃圾車，經過原廠耐久性等測試，終於要在明年1月在高雄上路，計畫與高市府合作，屆時將有3台電動垃圾車運送垃圾，也為高雄達成淨零碳排的目標邁出一大步，對提升環境品質及節能減碳大有助益。
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