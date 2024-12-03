快訊

公務員之死案延燒…勞動部認了報告「未盡完善」 已重啟調查

年初發現罹肺癌…傳劉家昌於台北榮總病逝？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台韓企業攜手合作 開發國產電動環保車拚淨零

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，看準全球淨零轉型的趨勢，業者將於明年在高雄試營運上路。記者劉學聖／攝影
由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，看準全球淨零轉型的趨勢，業者將於明年在高雄試營運上路。記者劉學聖／攝影

由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，與傳統垃圾車外型比較多了中間的儲電設備，雖然造價一輛逾千萬比傳統車款多近3倍，但看準全球淨零轉型的趨勢，研發長達9年，突破種種技術、法規等考驗，業者將於明年在高雄試營運上路。

這場國產電動環保車發表會今在高雄舉行，包括大宇車輛董事長唐基晉、尚杰科技董事長畢嘉棋出席，與立委林岱樺，高市經發局長廖泰翔，共同見證熱帶型氣候專用電動環保車啟動儀式，也象徵透過這項跨國計畫，在高雄注入能量與技術。

業者表示隨著全球環保意識抬頭，電動車產業在2024年迎來前所未有的發展機遇，電動卡車除有節能好處，易損零組件在台灣在地設計製造，不但能及時進行提供維修及保養，也可大幅減少各類型電動車耗時等待維修材料的時間成本，未來將積極在高雄進行投資計畫，第一階段台灣區首座車輛組裝廠已在路竹正式啟動，第二階段前鎮熱帶車型動力設計中心也在緊鑼密鼓籌備中。感謝韓國大宇車輛願意為台灣開發1台有變速箱的垃圾車，經過原廠耐久性等測試，終於要在明年1月在高雄上路，計畫與高市府合作，屆時將有3台電動垃圾車運送垃圾，也為高雄達成淨零碳排的目標邁出一大步，對提升環境品質及節能減碳大有助益。

由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，看準全球淨零轉型的趨勢，業者將於明年在高雄試營運上路。記者劉學聖／攝影
由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，看準全球淨零轉型的趨勢，業者將於明年在高雄試營運上路。記者劉學聖／攝影

環保 電動車

延伸閱讀

高雄男赴澎湖晨釣落海身亡 漁船發現「遺體飄在海上」

「巨型香蕉」跟火車一樣大！高雄人必衝 哈瑪星鐵道園區「香蕉派對」週末登場 超萌黃蕉人站台、香蕉人吊飾免費換

高雄傳統市場評鑑星等名攤 7成青年創業及二代攤商

高雄七旬老漁翁凌晨落海命繫一線 幸遇耳靈岸巡員得救

相關新聞

冠德創辦人馬玉山妻子劉美朱 贈與董座馬志綱股票逾110萬股

冠德建設（2520）創辦人馬玉山妻子劉美朱3日申報贈與股票，受讓人為冠德集團董事長馬志綱，預定轉讓總股數1,122,91...

台韓企業攜手合作 開發國產電動環保車拚淨零

由台灣與韓國企業攜手開發國產電動垃圾車今天在高雄舉辦發表會，與傳統垃圾車外型比較多了中間的儲電設備，雖然造價一輛逾千萬比...

新光三越春節禮品業績拚成長三成 品項數翻倍、備貨量增30%

新光三越3日表示，瞄準2025年乙巳蛇年春節檔期商機，今年從團圓年菜、日式／台式伴手禮到頂級海陸生鮮、限定名酒禮盒等網羅...

得罪特定團體在所不惜 不動產仲介公會：推動租賃實價登錄、杜絕黑市

中華民國不動產仲介公會全國聯合會3日在年終記者會上表示，受到一連串打炒房政策影響，第3季起房仲市場出現急凍狀態，為謀產業...

立萬利攜手《BLACKPINK THE GAME》 首間官方授權店開賣

威剛科技（3260）旗下之生技公司立萬利創新（3054）近日宣布重磅聯名合作，成功取得《BLACKPINK THE GA...

全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走

房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。