新竹SOGO周年慶首4日 業績破千萬品牌逾10家

新竹SOGO周年慶開打人潮湧入，在假日和寒流低溫挹注下，換季、保暖用品相當熱銷，首4日破千萬業績的品牌高達10家以上，LG、三星家電單櫃業績高達3,000萬、運動品牌NIKE、NEW BALANCE、ASICS、PUMA運動鞋熱賣萬雙，整體業績較去年成長超過5%（含遠東巨城購物中心）。

周末逢今年冬天最低溫，再加上新竹房市夯及搭上政府節能補助只到今年年底，冰箱、冷暖氣、除濕機成為搶購重點，接下來又有一波新寒流，新竹SOGO推薦BBL羽絨冬被枕頭套組原價36,240元，特價8,980元，2.4折整套萬元有找，還有多款限日限量搶購組合。

看準桃竹苗區的消費實力，12月4日（三）周年慶二波好評開打，回饋超過20%。首度祭出5,000元送500元，提供ONLY SOGO獨家商品，agete極光森林戒指組推薦價21,600元、鎮金店推出Hello Kitty 50周年純金串珠系列售價10,600元-18,800元、POONE牛角外套原價7,980元，特價1,980元、Helly Hansenn梭織防水外套原價24,800元，特價21,080元、獨家販售SNOW PEAK鋪棉野戰夾克售價6,800元、BOSE家庭劇院揚聲器售價69,800元買就送15,000元SOGO商品券。

新竹SOGO店長陳秋芬指出，為了抗衡出國免稅價格戰，特別規劃周年慶美妝隱藏限量驚喜優惠，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護組合原價11,300元，特價5,500元再送200元SOGO禮券、LA MER超能水列車組原價6,300元，特價4,500元再送100元SOGO禮券，加強回饋力度，買越多折扣越有感。

業者在周年慶期間加入新竹獨家品牌「舞紅花鐵板燒」，並持續擴大動員推出多項異業合作活動，新竹SOGO臉書粉絲即日起至12月9日（一）可憑全館100元以上（含）發票兌換衣物急救去漬噴霧，看準下班商機，推出LINE集點晚安禮，即日起至12/9（一）不限消費金額可集1點，集滿3點可換無色無味洗碗精；台元、竹科上班族、昌益APP用戶即日起至12/9（一）單筆消費滿1,000元可換限量好禮；針對親子族群ThanQ Club會員即日起至12/6（五）單筆消費滿1,500元可換ABC著色本或米奇米妮浴巾，符合資格的民眾千萬不要錯過。