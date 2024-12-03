台灣混凝土學會新任理事長 亞東預拌總經理金崇仁接任

成立18年，引領台灣混凝土產業及工程發展的台灣混凝土學會（TCI）日前舉辦年會，順利選出亞東預拌混凝土公司總經理金崇仁接任第十任理事長，並表揚年度建築及土木水利特優工程，相當於台灣混凝土界「奧斯卡獎」，學會亦將推薦參與美國混凝土學會（ACI）辦理「世界優良工程」「世界優良工程」(The ACI Excellence in Concrete Construction Awards)獎項競逐，爭取國際榮譽。

混凝土是世界上最普遍最大量的工程材料，ACI執世界工程學界牛耳，從今年初創會理事長陳振川獲頒120年來ACI台灣首位、亞洲第七位榮譽會員（Honorary Member)，台灣在全球業界能見度更加提升，台灣一年總使用量達4,500萬立方公尺，其中「護國神山」台積電（2330）近年混凝土使用量更每年達120萬立方公尺，說明混凝土在建築及工業廠房興建中扮演重要角色，在淨零碳排關鍵時代，混凝土產業在循環經濟亦擔重責大任。

本次大會由理事長楊仲家主持，特別邀請台積電處長陳鏘澤發表「異業創新、淨零永續」專題演講，介紹台積電打造「零廢中心」的綠色製造與淨零永續的思維；水利署署長賴建信以「工程淨零及數位轉型」，說明因應極端氣候現況與接軌國際淨零排放趨勢，支持國家綠能減碳作法；兩演講闡明淨零永續基礎建設中，混凝土產業精進發展的要角。

本屆年會產學界熱絡參與，包括台泥資深副總黃健強，亞泥（1102）總經理李坤炎，國產（2504）董事長徐蘭英、潤泰（8463）副總鄭瑞濱、力泰（5520）董事長吳良材、熱浸鍍鋅董事長蕭勝彥、豐譽董事長謝佶燁、互助總經理吳豪卿、預拌公會常務監事蔡清榮等產業界代表熱烈出席。學術界陳振川創會理事長、張大鵬及詹穎雯名譽理事長、台灣大學總務長廖文正及機場公司董事長楊偉甫也出席盛會。

本屆特優的建築特優工程，分別為「臺大人文館」（臺灣大學、豐譽營造、和昌公司）、「台泥 DAKA」 （台泥和平廠、萬鼎、國園、鴻浚泰、台泥公司），特優土木水利工程則為桃機三航站區工程（桃機 、中華工程、國普）及萬大-中和-樹林線工程（北市府捷運局、皇昌、和昌公司）；大會並表彰學會所評選出在混凝土科技及產業有貢獻的「傑出工程師」，中興工程計畫經理梁智信、亞泥首席副廠長陳志賢以及台灣營建研究院組長陳育聖；與「優秀青年工程師」亞東預拌科長林昌緯、國產課長孫崇恩以及台泥主任蔡家恩。

展望未來，學會一面籌劃2026年的成立20周年活動，學會亦已經爭取榮獲於2026年於台灣舉辦「亞洲混凝土聯盟（ACF）國際大會」，ACF係由亞洲二十餘國混凝土學協會共同籌組的聯盟組織，屆時，美、歐及亞洲各地的水泥、混凝土專家、企業及團體均將抵台參加，也將是我國在混凝土科技發展及工程建設的傑出成果和世界分享的重要活動。