咖啡控別錯過！Nespresso 獻上歲末贈禮指南

瑞士頂級咖啡品牌 Nespresso 迎接節慶歡聚時刻，為咖啡控獻上三種類型的歲末贈禮指南，包含「與法國星級主廚聯名的節慶咖啡風味」、「奢華限定色 Vertuo POP+ 咖啡機」及「咖啡隨行杯與多款時尚配件」，讓收禮者也能在品嚐咖啡香的同時，彷彿來趟充滿異國風情的奢華旅行，感受聖誕佳節的喜悅！

隨著聖誕佳節即將到來，不必出國也能在台灣用一份精緻禮物與親友共度歲末時光，感受異國節慶氛圍， Nespresso 針對咖啡愛好者祭出多重歲末驚喜優惠活動。12/3（二）–12/16（一）雙十二期間咖啡機限時起，官網限定購機再贈送節慶限量特調品飲杯。

此外，配件收集控也有好康，即日起至12/25（三）年度精選配件優惠限時75折起，包含多款隨行杯、馬克咖啡杯組、膠囊儲存展示架及膠囊回收桶，可謂歲末獻禮選購的最佳時機，讓咖啡愛好者用一杯完美咖啡與質感配件感受佳節氛圍。

Nespresso 攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，透過主廚精湛的烹飪技術與 Nespresso 力求卓越的咖啡專業，精選不同產區豆種、精湛的混豆與烘焙工藝，推出節慶限量耶誕咖啡，三款重現主廚記憶中旅行滋味的風味咖啡，包含充滿烘烤穀物與木質香調，彷彿穿梭拉丁美洲的「節慶濃烈黑咖啡」、帶有杏仁與奶油糕點香氣，漫步在浪漫奢華巴黎的「節慶杏仁可頌風味咖啡」、探索烘烤芝麻、爆米花與杏仁、榛果、花生的香氣與金黃焦糖香調融合的「節慶花生與烤芝麻風味咖啡」，讓收禮者品嚐一杯杯充滿異國風情與節慶愉悅的完美咖啡。

此外，本次聯名系列更推出兼具時尚美感的 Nespresso 節慶限量款咖啡隨行杯大容量設計，深藍色的瓶身與復古鐵道路線設計完美復刻歐洲奢華的東方快車氛圍，探索從吉隆坡、巴黎到墨西哥與紐約沿途風景如畫的旅程。讓收禮者在歡慶歲末佳節時，帶來十足的節慶感受，更是異國旅行的必備之選，即日起至12/31（二）凡購買節慶膠囊30顆與隨行杯組，享9折以上優惠。

為讓咖啡愛好者的節慶儀式感加乘，Nespresso Vertuo 系列再添家族成員，全新推出 Vertuo POP+ 咖啡機極致鈦色與節慶限定曜金黑色，時尚外型搭配流線的設計，絕對是耶誕送禮的質感之選。