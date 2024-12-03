新光三越春節禮品業績拚成長三成 品項數翻倍、備貨量增30%

新光三越3日表示，瞄準2025年乙巳蛇年春節檔期商機，今年從團圓年菜、日式／台式伴手禮到頂級海陸生鮮、限定名酒禮盒等網羅三成獨家及七成初登場，推出超過360款禮盒，較去年的149款倍增，同時備貨量增加三成，檔期業績拚1.6億元，要較去年的1.2億元，成長超過三成。

新光三越今年春節禮品以伴手禮為大宗，占比超過六成，另外還包括酒類、年菜等，占比各超過一成。新光三越表示，隨著人口結構變化，高齡化和小家庭占比攀升，今年年菜不再主打大組套組，而以單品為主，提高選擇性，同時伴手禮以日系品牌為主，不僅滿足送禮市場，也有不少是自用，尤其年輕客層喜愛快閃、流行性高的商品，可以滿足喜愛嘗鮮的消費特性。酒品方面主要以客單價1000~2000元為主。

新光三越觀察到時下人們對團圓聚餐質感的期待提升，此次重磅推出售價超過8萬的伊比利頂級火腿，為此次禮品最高單價。另外，內部也看好包括小倉三莊、Café del SOL等去年熱賣2000-2500盒的伴手禮，今年仍有機會秒殺，另外，首度登場的侯布雄預期也是超人氣，可望掀起選購熱潮。

新光三越今年唯一推出的年菜組也是採不同品牌聯手的組合年菜。獨家聯手五大連續獲得米其林推薦餐廳推出 5 大經典招牌菜組成限定年菜組合，同時邀集陳泰榮（米其林三星名廚）、米香（米其林一星）、天香樓（米其林一星）、陽明春天（米其林綠星）等在內的 11 大米其林星級主廚／餐廳推出最強星級年菜饗宴，就是要讓消費者在家就能輕鬆享受極致佳餚。

新光三越今年更的星級年菜陣容還包括，連續四年獲得米其林一星肯定【台北美福大飯店 米香秘製紅刺蔥牛小排】、米其林星級主廚陳泰榮推出粵式【步步糕昇禮盒】、四度蟬聯米其林綠星殊榮【陽明春天 經典年菜套組】、連續兩年榮獲米其林必比登推薦【門前隱味 小龍年寶盒】、連續五年蟬聯米其林一星【天香小饌 東坡肉】、連續三年榮獲米其林入選餐廳福園推出【漢來飯店 五福極品海鮮羹】等，另外還有多款台灣在地私廚／老字號美食等初登場話題年菜。

伴手禮方面，網羅費南雪銷量得到金氏世界紀錄第一認可的 Henri Charpentier、前身可追溯至西元 1923 年的東京西點名店 RUYSDAEL、曾榮獲「JR 東日本伴手禮大賞」的東京車站必買伴手禮Butter butler、來自兵庫縣更是將米其林星級法式侯布雄餐廳餐點做成餅乾的LOUIS ROBUCHON（Pâtisserie La Gare）路易．侯布雄，日本 4 大超人氣伴手禮也首度登台。

新光三越預計12月5日起在全台15家分店、新光三越 APP、超市禮品城及電商平台 skm online 共四大渠道搶先啟動預購。趕在年底前最後一波，為年度業績做最後衝刺。