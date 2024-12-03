國光生技營運先蹲後跳 2026年開啟第二階段成長

國光生技今天舉辦法人說明會，董事長詹啟賢表示，CDMO代工已接到長期合作夥伴產能擴大需求通知，明年重點將放在產線效率提升及資源整合，預估2026年達到產能倍增目標。

國光生技財務長張尹騰表示，明年預期將持續打底，在符合法規的前提下，完善產線配置及產能提升，先蹲後跳以迎接2026年開啟第二階段成長期。

此外，國光潭子廠區生產的安特羅（6564）腸病毒71型疫苗，已通過食藥署查廠，安特羅總經理張哲瑋表示，明年安特羅產能將全部拉回國光細胞培養廠生產，產能將擴大，預估年產30萬劑。國光自行研發以生物反應器生產的腸病毒71型疫苗，也將進入東協國家市場。

談到營運策略，詹啟賢表示，從2015年取得中國流感疫苗藥證開始，啟動第一階段成長期，全球化布局策略以自有產品及CDMO專業代工雙主軸，業務同步快速成長，從台灣立足拓展海外市場，產品遍及美國、歐洲、中國、東北亞、東南亞、中亞及東歐等全球重要市場。

國光生技營收從2015年新台幣2.91億元，成長至2022年22.52億元，顯示全球化策略布局已見成效。

面對第二階段成長，詹啟賢說，CDMO國際代工部分，由於過往代工成績，已接獲長期合作夥伴產能擴大、深化合作項目的需求，明年將以提升產線產能效率，強化資源整合及優化製程為重點，以迎接2026年第二階段成長期。

詹啟賢表示，除了CDMO業務再成長外，自有流感疫苗拓展至南半球市場，已於2023年底在巴西申請藥證，並接獲明年6月實地查廠通知；預計2026年底可取得南半球流感疫苗藥證，讓流感廠產能可充分運用。

針對新產品開發，他說，國光生技以自主流感原液生產優勢，與日本策略合作共同開發微針型流感疫苗貼布、與亞洲合作開發RSV（呼吸道融合病毒）與流感雙聯疫苗及帶狀疱疹疫苗；另外，也持續尋求與國際大廠技轉的策略合作開發案，以擴大產品線。

國光生技今年第3季獲利為新台幣2.63億元，與去年同期相當，費用控管已達相當成效。張尹騰說，因更換代理商及中國經濟衰退影響，近2年中國流感疫苗自費市場緊縮，銷售量不如預期，導致今年前3季營收10.12億元，年減17.43%；但毛利提高，前3季稅後虧損1.94億元，較去年同期虧損2.26億元收斂。