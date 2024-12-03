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忠孝SOGO彰化展開跑 估500萬業績

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
忠孝SOGO「彰化行美食文化巡禮」今日登場。SOGO/提供
忠孝SOGO「彰化行美食文化巡禮」今日登場。SOGO/提供

忠孝SOGO「彰化行美食文化巡禮」3日正式登場，為期8天，預計將為百貨帶來約500萬元的業績。SOGO指出，文化特展具有強大的集客效應，每檔日本特展的平均業績可達至6,000萬元；而在台灣特展中，台南展表現最為突出，帶動業績增長1,000萬元，平均來店人數提升約1成。

SOGO表示目前展期規劃可分兩類，首先海外展以日本、韓國展為主，秉承日系百貨的精神，一年內會舉辦三檔不同主題的日本展，其客單價、產品價皆最高，業績表現也最為亮眼，可達數千萬元。此外，SOGO也著重在台灣各地特色與小農市集，目前已舉辦台南、彰化、嘉義與台東等地方展，未來也將持續推出以在地特色為主的展場。

SOGO表示，文化特展已成為近年發展重點之一，除了為消費者提供精品與高單價商品的購物體驗外，更希望藉由融入地方文化，打造更生活化的消費情境。透過親民價格，消費者不僅能品嚐各地特色美食，更能深入感受台灣多元的文化魅力。

此外，SOGO也透露，近期各館周年慶已步入尾聲，其中忠孝店的周年慶表現亮眼，不僅交易筆數與入店人數較去年同期成長，每秒交易量突破500筆，創下歷史新高，業績也已達成預期目標。

SOGO 日本 消費

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