快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

高雄翰品推銀養金牌料理樂活住房專案 長者健康升級

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，讓長者幸福健康升級。高雄翰品提供
高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，讓長者幸福健康升級。高雄翰品提供

高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，為銀髮族提供全新美味體驗，讓長者幸福健康升級。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，高齡化社會來臨，長者咀嚼與吞嚥功能退化已成為不容忽視的問題。因此，高雄翰品酒店推出美味又易於咀嚼、吞嚥的料理，邀請國民健康署、高雄市衛生局代表以及飯店附近里鄰長者一起享用銀髮膳食餐，提倡「質地調整飲食」理念。

台灣邁入高齡社會，為了讓銀髮族吃得更健康，國民健康署首次舉辦銀養創新料理競賽，吸引全台各地好手參賽，高雄翰品酒店以「芋泥烤魚鵝蔥油」、「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」這兩道榮獲專業組金獎。

高雄翰品酒店12月3日在飯店舉辦愛心餐會，活動以「銀髮膳食」為主題，招待鄰近的光明里、港都里、新樂里長者，讓參與者親自品嚐這些兼顧美味與營養的料理，衛生福利部國民健康署賈淑麗副署長、高雄市衛生局健康管理科李泰玉技正等人也到場表達支持。

高雄市衛生局健康管理科李泰玉技正指出，2021年國民健康訪問調查結果顯示，65歲以上長輩，3人中就有2人因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而限制吃東西的種類，導致營養不良風險增加。除了應注意提升口腔機能，民眾也可以藉由調整飲食質地，達到均衡飲食目的。

林俊宇總經理表示，為了響應國健署鼓勵長輩「走出來」的理念，飯店針對65歲銀髮族規劃住房專案，入住飯店一晚2,999元起，除了可以吃到獲獎的兩道金牌料理，還可欣賞主廚現場桌邊秀，讓年長者外出用餐也能開心享用美食，健康再升級。

得獎的兩道料理專為牙口不好的銀髮族設計，結合營養與美味，並適當的調整食材的質地，使其更易於食用。「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」選用了富含優質蛋白質的雞肉，低脂肪且有助於維持肌肉健康；水波蛋的烹調方式使蛋白質更易消化，並富含維生素D促進骨骼健康，菠菜與美白菇提供豐富纖維和維生素，而使用初榨橄欖油製作蛋黃醬，提升了菜餚的美味，助於改善膽固醇。

芋泥烤魚鵝蔥油結合傳統食材與現代烹飪方式，選用了富含蛋白質且易於消化的魚肉，搭配健康的不飽和脂肪酸，幫助促進心血管健康，此外，芋頭柔軟的質地以及豐富的維生素和礦物質，不僅讓料理更美味，還提供了銀髮族所需的營養。

高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，讓長者幸福健康升級。高雄翰品提供
高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，讓長者幸福健康升級。高雄翰品提供

國民 蛋白質 銀髮族

延伸閱讀

「巨型香蕉」跟火車一樣大！高雄人必衝 哈瑪星鐵道園區「香蕉派對」週末登場 超萌黃蕉人站台、香蕉人吊飾免費換

高雄七旬老漁翁凌晨落海命繫一線 幸遇耳靈岸巡員得救

美國對大陸半導體出口管制升級 設備EDA與HBM管控增

桃市黃牛票檢舉結案不到2成 文化局：盼中央支援人力

相關新聞

新光三越春節禮品業績拚成長三成 品項數翻倍、備貨量增30%

新光三越3日表示，瞄準2025年乙巳蛇年春節檔期商機，今年從團圓年菜、日式／台式伴手禮到頂級海陸生鮮、限定名酒禮盒等網羅...

得罪特定團體在所不惜 不動產仲介公會：推動租賃實價登錄、杜絕黑市

中華民國不動產仲介公會全國聯合會3日在年終記者會上表示，受到一連串打炒房政策影響，第3季起房仲市場出現急凍狀態，為謀產業...

立萬利攜手《BLACKPINK THE GAME》 首間官方授權店開賣

威剛科技（3260）旗下之生技公司立萬利創新（3054）近日宣布重磅聯名合作，成功取得《BLACKPINK THE GA...

全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走

房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。

台南房市9月交易量安南區最多 打房政策整體交易量下滑

台南市地政局統計9月住宅價格指數為149.21，較8月微幅上漲0.21%，相較去年同期則上漲9.13%。其中大廈價格指數...

房仲票選十大房市新聞 賴清德國慶演說名列第二

房仲公會全聯會今公布由各縣市理事長選出的年度房地產10大新聞，第一名為央行第七波信用管制，理事長王瑞祺表示，這一措施在房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。