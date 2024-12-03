高雄翰品推銀養金牌料理樂活住房專案 長者健康升級

高雄翰品酒店推銀養金牌料理樂活住房專案，為銀髮族提供全新美味體驗，讓長者幸福健康升級。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，高齡化社會來臨，長者咀嚼與吞嚥功能退化已成為不容忽視的問題。因此，高雄翰品酒店推出美味又易於咀嚼、吞嚥的料理，邀請國民健康署、高雄市衛生局代表以及飯店附近里鄰長者一起享用銀髮膳食餐，提倡「質地調整飲食」理念。

台灣邁入高齡社會，為了讓銀髮族吃得更健康，國民健康署首次舉辦銀養創新料理競賽，吸引全台各地好手參賽，高雄翰品酒店以「芋泥烤魚鵝蔥油」、「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」這兩道榮獲專業組金獎。

高雄翰品酒店12月3日在飯店舉辦愛心餐會，活動以「銀髮膳食」為主題，招待鄰近的光明里、港都里、新樂里長者，讓參與者親自品嚐這些兼顧美味與營養的料理，衛生福利部國民健康署賈淑麗副署長、高雄市衛生局健康管理科李泰玉技正等人也到場表達支持。

高雄市衛生局健康管理科李泰玉技正指出，2021年國民健康訪問調查結果顯示，65歲以上長輩，3人中就有2人因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而限制吃東西的種類，導致營養不良風險增加。除了應注意提升口腔機能，民眾也可以藉由調整飲食質地，達到均衡飲食目的。

林俊宇總經理表示，為了響應國健署鼓勵長輩「走出來」的理念，飯店針對65歲銀髮族規劃住房專案，入住飯店一晚2,999元起，除了可以吃到獲獎的兩道金牌料理，還可欣賞主廚現場桌邊秀，讓年長者外出用餐也能開心享用美食，健康再升級。

得獎的兩道料理專為牙口不好的銀髮族設計，結合營養與美味，並適當的調整食材的質地，使其更易於食用。「衝浪雞.水波蛋.蛋黃醬」選用了富含優質蛋白質的雞肉，低脂肪且有助於維持肌肉健康；水波蛋的烹調方式使蛋白質更易消化，並富含維生素D促進骨骼健康，菠菜與美白菇提供豐富纖維和維生素，而使用初榨橄欖油製作蛋黃醬，提升了菜餚的美味，助於改善膽固醇。