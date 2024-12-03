國光生技國際市場多路齊發 明年首季眼藥 CDMO 正式出貨

國光生（4142）董事長詹啟賢3日表示，由於CDMO代工成績備受肯定，已接到歐洲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，明年將重點放在產線效率提升及資源整合，並完成法規要求，預估2026年達到產能倍增目標；國光生與韓國第一大眼藥廠SCD合作生物相似藥Eylea充填與滅菌訂單，也有機會自明年首季起開始出貨韓國、歐洲及加拿大市場。

針對南半球流感布局，國光生技流感疫苗藥證申請已接獲巴西明年6月查廠通知，預計2026年底可取得藥證在南半球上市，搶攻巴西1.1億流感疫苗人口接種需求，並可擴大到其他南美洲國家市場。

而國光生技子公司安特羅的腸病毒71型疫苗，也將自明年起將產線由國家衛生研究所院先導工廠拉回國光生技的細胞培養廠生產，產能可大增數倍達年30萬劑，安特羅的腸病毒71型疫苗將在明年下半年正式向越南申請上市許可，目標2026年在越南上市。

國光生技指出，從2015年取得中國大陸流感疫苗藥證開始，啟動第一階段成長期，全球化布局策略以自有產品及CDMO專業代工雙主軸，業務同步快速成長，從台灣立足拓展海外市場，產品遍及美國、歐洲、中國大陸、東北亞、東南亞、中亞及東歐等全球重要市場；公司營收也從2015年的2.91億元成長至2022年的22.52億元，顯示全球化策略布局已見成效。

面對即將到來的第二階段成長，國光生技在CDMO國際代工部分，已接獲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大、深化合作項目的需求，明年將以提升產線產能效率、強化資源整合及優化製程為重點，做好整備工作、紮穩腳步，以迎接2026年第二階段成長期。

至於在新產品開發部分，國光生技以自主流感原液生產優勢，與日本策略合作共同開發微針型流感疫苗貼布、與亞洲合作開發RSV（呼吸道融合病毒）與流感雙聯疫苗及帶狀疱疹疫苗；另外，也持續尋求與國際大廠技轉的策略合作開發案，以擴大產品線。

國光生技指出，今年第3單季淨利與去年同期相仿，費用控管已達相當成效，但營收數字受到更換代理商及中國大陸經濟衰退影響，近二年中國大陸流感疫苗自費市場緊縮，銷售量不如預期，導致今年前三季累計營收數字較去年略降，但毛利提高使盈虧數字較去年改善；明年預期將持續打底，在符合法規的前提下，完善產線配置及產能提升，先蹲後跳以迎接2026年開啟第二階段的成長期。