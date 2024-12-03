得罪特定團體在所不惜 不動產仲介公會：推動租賃實價登錄、杜絕黑市

中華民國不動產仲介公會全國聯合會3日在年終記者會上表示，受到一連串打炒房政策影響，第3季起房仲市場出現急凍狀態，為謀產業健全與永續發展，房仲全聯會智庫對新政府提出四大建言，期望政府能夠採行，進而能打造一個資訊透明、住者與租者都友善的居住環境，同時還給房地產業者一個穩定及永續發展的市場空間。

第一，政府住宅政策應是長期穩定，而非充滿不確定性；中華民國不動產仲介公會全國聯合會表示，20多年來我國的住宅政策是搖擺不定的，從李登輝總統興建國宅，到陳水扁總統2003年增值稅減半及合宜住宅，到馬英九總統青年安心成家方案及試辦社會住宅，再到蔡英文總統推只租不售之社會住宅，最近賴清德總統提出的使用權住宅，常常是因人設事，也常常因人去政息，「根本沒有一套可長可久的住宅政策」，像新加坡就只靠一套組屋政策，長期以來滿足新加坡人住的需求，值得借鏡！

另外，中華民國不動產仲介公會全國聯合會指出，像是央行七波信用管制，都是突襲式地推出限貸令，令大眾與業者都措手不及，有違信賴保護原則。這些充滿不確定性的住宅政策及管制，只會讓市場急凍，產業窒息。亂棒打鳥式的住宅政策，最終可能傷害的是廣大自用住宅的民眾，而不是資本雄厚的投機客。

第二租賃市場即刻實價登錄，落實居住正義；中華民國不動產仲介公會全國聯合會建議，政府應全面推動租賃市場透明化並修改《不動產經紀業管理條例》，將租金登錄義務回歸「出租方」負責，以解決租屋黑市問題。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會指出，住宅租賃物件實價登錄不僅能讓房東有參考出租價格之依據，也為民眾提供可靠的房租查詢管道，使其更容易掌握市場租金價格分布情形，並做為選擇合理房租負擔的參考。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會指出，目前居住問題除了房價高漲外，租金也是持續上漲，通貨膨脹是因素之一，政府針對房客的租金補貼政策，讓多數未參加公益出租人之房東趁勢調整租金，導致弱勢租客更不容易租得起房子。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會強調，租賃市場應該全面實價登錄，這也是房仲全聯會一貫的主張。買賣物件實價登錄都已揭露至門牌號碼，面對諸多反對聲浪，政府也都堅持住了，而資訊透明一向是平衡不動產租售交易雙方的關鍵因素。賴總統就任宣言「即使得罪特定團體也在所不惜」的意志力，就應展現在此！杜絕租屋黑市，應即刻推動租賃市場全面實價登錄。

第三取消換屋與豪宅條款，保護自用住宅者；中華民國不動產仲介公會全國聯合會說明，自用住宅者當然也會換屋，以求得更好的生活品質。特別是三代同堂，換屋坪數勢必增加，不過因坪數較大關係，購屋總價就可能超過豪宅線，限貸令讓購屋人陷入進退兩難困境，亦有懲罰三代同堂居住之嫌。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會表示，政府不應限制自用住宅者追求住好宅的需求，限縮讓大家一起住小宅的市場結構；尤其總價4,000萬元以上的房子，現今來看早已非豪宅，而是「好宅」。公會強烈建議，「持有10年以上換屋族」，應排除於信用管制之外，也不應有豪宅線的貸款限制。

此外，中華民國不動產仲介公會全國聯合會指出，一般民眾購買預售屋之初，並無法預知後來房價會漲會跌，在非自行操作下、其市價超過豪宅線，但在第七波信用管制之下卻只能貸得三成房貸，與原先跟建商約定的八成房貸差距很大，這對購屋人不公平，更可能逼死購屋人，更會衍生交易糾紛。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會建議，央行應闢出「人道走廊」，讓這類預售屋交易仍以當初簽約價格核貸該有的成數。

第四，建請召開「全國住宅問題及政策會議」；中華民國不動產仲介公會全國聯合會強調，自2020年底起，央行一直都是打炒房急先鋒，先後祭出七波選擇性信用管制，對於調控房市、抑制市場炒作、避免房市泡沫化、強勢引導房市軟著陸等，果斷堅決，用心良苦。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會表示，央行清楚這一波台灣房地產持續上漲的最核心因素，在於「全球寬鬆貨幣政策及央行持續壓低利率」。不過央行一手用力調控房市，一手極力壓低市場利率，更不斷釋放貨幣到市場上，許多學者在探討這波國內房價高漲的背後因素時，均一再提及央行近年來的低利政策及寬鬆貨幣供給，「央行對於房價持續上漲也有不可迴避的責任」，如何有效引導充裕游資，央行應有所作為。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會強調，面對經緯萬端的住宅問題，國家住宅政策不應再搖擺不定，更不能只是「蔡規賴隨」，如今正是該好好坐下來全面檢討的時候。

中華民國不動產仲介公會全國聯合會建請政府召開「全國住宅問題及政策會議」，廣納產業公協會之建言，進而凝聚共識，擬定一套可行的短中長期住宅政策，以真正實現全民安居樂業的目標，勿讓住宅政策充滿不確定性，導致年輕人因負擔過重不婚不生、中年人漂無定所、老年人孤苦無依等社會問題。