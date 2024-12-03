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立萬利攜手《BLACKPINK THE GAME》 首間官方授權店開賣
威剛科技（3260）旗下之生技公司立萬利創新（3054）近日宣布重磅聯名合作，成功取得《BLACKPINK THE GAME》官方正版授權，將BPTG官方周邊商品引進台灣市場。並透過電商品牌「Q-idol」（https://www.q-idol.com/），匯聚多款精選限量商品，滿足粉絲收藏需求，讓追星購物過程更具互動與樂趣。
官方授權的線上商城「Q-idol」為台灣BLINKs提供隨時隨地都可輕鬆購買正版周邊的全新管道。近期三大實體展售店在高雄漢神巨蛋（11/16-12/02）、新光三越台北信義新天地 A11（11/18-12/08）、以及三井OUTLET林口二館（11/22-12/08）陸續登場，吸引大批粉絲朝聖，多款經典周邊商品瞬間售罄。
為了滿足無法親臨現場的粉絲，「Q-idol」嚴選多款經典周邊商品，提供便利的線上購物體驗，讓正版偶像周邊觸手可及，開啟追星文化的新篇章！BLINKs 不僅能隨時「BLACKPINK in your area」，更可提前為2025年閨女們完整體回歸及世界巡演預熱！
立萬利除了與夢威國際及粉粉兩大合作夥伴聯手，成功取得《BLACKPINK THE GAME》的周邊商品授權，更進一步藉由電商品牌「Q-idol」拓展版圖。未來，立萬利將以連橫策略為核心，積極與合作夥伴結盟，持續簽下更多偶像明星、知名電影、動漫等熱門IP的代理權，打造更豐富多元布局，力求提升授權市場的競爭力。目標是讓台灣與日本、美國、韓國等國家並駕齊驅，將品牌觸角延伸至國際。
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