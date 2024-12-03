快訊

中科院九鵬基地藥柱燃燒釀意外 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

聽新聞
0:00 / 0:00

全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。

高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，央行重手管制下，房市買氣急凍，房價微幅下跌不意外，但這不代表房價會像2015、2016年房市空頭一樣，一路下修。

主要原因是，2016年房市轉空，大陸經濟疲軟，國內經濟連帶受到衝擊，台商、科技業獲利不佳，房市資金有限，房價因而緩跌不休。

而這一次，中國大陸經濟雖然也不好，但國內科技業並未受到影響，明年經濟成長雖下修，但仍相當不錯。

他表示，政策對房市影響都很短暫，不論是2016年的房地合一稅，或是今年央行第七波信用管制，短時間交易量會急縮，價格會波動，但很快就會回穩，反應實體經濟面。

他表示，目前買方受限房貸成數，不可能買太高，但賣方也不願意賣太便宜，因此價格呈現微幅波動，預料這種情況還會持續一段時間，價格將上上下下盤整，這也是央行想看到的結果。

根據清華安富房價指數，今年9月全國房價指數為207.71，月減0.11%，相較去年同期，漲約一成。

觀察全台16個縣市（含6都，其中新竹縣市、嘉義縣市為縣市合計呈現，台東樣本不足不計算），有14縣市下跌，但跌幅都在0.4%以內，僅台中、雲林呈現持平情況。

2024年9月清華安富房價指數。資料來源／清華安富房價指數
2024年9月清華安富房價指數。資料來源／清華安富房價指數

央行 房價 房市

延伸閱讀

「在熟悉的環境被療癒」 雲林全台唯一加碼支持在宅急症醫療照護

柳丁價格創天價歷史新高 全台最大產地雲林古坑供不應求

接力護台灣自雲林一路北行 沿途民眾比讚加油打氣

雲林女議員與助理被逆向車撞上 傷勢曝光恐須顏面重整

相關新聞

得罪特定團體在所不惜 不動產仲介公會：推動租賃實價登錄、杜絕黑市

中華民國不動產仲介公會全國聯合會3日在年終記者會上表示，受到一連串打炒房政策影響，第3季起房仲市場出現急凍狀態，為謀產業...

立萬利攜手《BLACKPINK THE GAME》 首間官方授權店開賣

威剛科技（3260）旗下之生技公司立萬利創新（3054）近日宣布重磅聯名合作，成功取得《BLACKPINK THE GA...

全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走

房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。

台南房市9月交易量安南區最多 打房政策整體交易量下滑

台南市地政局統計9月住宅價格指數為149.21，較8月微幅上漲0.21%，相較去年同期則上漲9.13%。其中大廈價格指數...

房仲票選十大房市新聞 賴清德國慶演說名列第二

房仲公會全聯會今公布由各縣市理事長選出的年度房地產10大新聞，第一名為央行第七波信用管制，理事長王瑞祺表示，這一措施在房...

看好全球旅運市場 台灣虎航公開招募商用機師

全球旅運持續旺盛，台灣虎航今天（3日）宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。