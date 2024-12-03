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全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走
房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。
高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，央行重手管制下，房市買氣急凍，房價微幅下跌不意外，但這不代表房價會像2015、2016年房市空頭一樣，一路下修。
主要原因是，2016年房市轉空，大陸經濟疲軟，國內經濟連帶受到衝擊，台商、科技業獲利不佳，房市資金有限，房價因而緩跌不休。
而這一次，中國大陸經濟雖然也不好，但國內科技業並未受到影響，明年經濟成長雖下修，但仍相當不錯。
他表示，政策對房市影響都很短暫，不論是2016年的房地合一稅，或是今年央行第七波信用管制，短時間交易量會急縮，價格會波動，但很快就會回穩，反應實體經濟面。
他表示，目前買方受限房貸成數，不可能買太高，但賣方也不願意賣太便宜，因此價格呈現微幅波動，預料這種情況還會持續一段時間，價格將上上下下盤整，這也是央行想看到的結果。
根據清華安富房價指數，今年9月全國房價指數為207.71，月減0.11%，相較去年同期，漲約一成。
觀察全台16個縣市（含6都，其中新竹縣市、嘉義縣市為縣市合計呈現，台東樣本不足不計算），有14縣市下跌，但跌幅都在0.4%以內，僅台中、雲林呈現持平情況。
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