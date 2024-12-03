台南房市9月交易量安南區最多 打房政策整體交易量下滑

台南市地政局統計9月住宅價格指數為149.21，較8月微幅上漲0.21%，相較去年同期則上漲9.13%。其中大廈價格指數155.85，透天住宅為139.88，與前期相較，透天住宅價格指數漲幅高於大廈。另住宅價格指數微幅上揚，但交易量下滑12.39%。

地政局長陳淑美表示，今年9月國內經濟景氣信號分數為34分，與8月相較下降5分，燈號由上月紅燈轉向為黃紅燈，但然整體景氣仍呈成長態勢，南市9月住宅價格指數多數行政區微幅上漲。而交易量方面，全市建物移轉棟數2199棟，較8月減少12.39%，整體買賣棟數與去年同期相較增加12.31%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

觀察住宅價格指數表現，各行政區價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中新市區漲幅最高，與前期相較微幅上漲0.42%，其次為中西區以及南科區域，分別微幅上漲0.34%和0.33%。

若與去年同期相較，漲幅最高的前三個行政區依次為歸仁區、中西區以及南區，分別上漲10.94%、10.44%以及10.09%，顯示區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。反觀佳里區、仁德區，價格指數呈現下跌情勢，本期指數分別微幅下跌0.23%以及0.07%。

交易量前3名分別為安南區343棟、歸仁區309棟、永康區257棟，若與8月相較，佳里區、新營區增幅最為顯著，交易量分別為81棟、69棟，原因是新建案完工後辦理第一次移轉登記案量較上期增加所致，分別增加28.57%、23.21%。歸仁區以及善化區增加逾1成，本期交易量分別為309棟、115棟。反觀南區本期交易量大幅減少33.16%，東區、中西區以及仁德區減少逾25%，後續各行政區間房市發展仍有待持續觀察。