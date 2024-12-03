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房仲票選十大房市新聞 賴清德國慶演說名列第二

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全聯會今天公布2025年度預測代表字為「謹」字。記者游智文／攝影
全聯會今天公布2025年度預測代表字為「謹」字。記者游智文／攝影

房仲公會全聯會今公布由各縣市理事長選出的年度房地產10大新聞，第一名為央行第七波信用管制，理事長王瑞祺表示，這一措施在房市掀起「金龍風暴」，目前市場上已經有預售建案單周成交組數掛蛋超過3分之1的情形，房仲店頭也看見來客數與約看組數砍一半的現象，衝擊持續擴大中。

他表示，以衝擊力道來衡量，「金龍風暴」當選為房市年度10大新聞第一名可說毫無懸念，後續所衍生的房仲關店潮恐怕也難以避免，政府不得不重視。

房市10大新聞排名第二是賴總統2024年國慶演說，其中提到維護居住正義為不變的核心理念，不會迴避打炒房問題，將加快打炒房效率，擴大照顧租屋族並平衡換屋族需求，某種程度展現政府打炒房的決心，市場都期待他說到也能夠真做到。

台積電（2330）在嘉義設廠也擠入前十名，全聯會表示，台積電強大關聯效應不只反應在股市，更持續在房市發酵，台積電建新廠的新聞一出，地方房市便敏銳反應，看好前景供需大增。

全聯會表示，台積電帶來的高所得者購屋需求以及背後一大票下游廠商的居住需求，每每都能幫漲到鄰近地區房市，像今年台積電宣布在嘉義科學園區興建先進封裝廠，立即帶動嘉義地區房價飆漲。

全聯會今天也公布2025年度預測代表字為「謹」，全聯會表示，國際局勢仍大幅牽動景氣走勢，美國新政府上任、中國武力威脅猶存，經貿大戰方興未艾，前景未卜；國內因應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）國際趨勢，電價物價蠢動，原物料價格居高不下，房價又位在新高，房市供需動向迷離。

預料2025年將步入極為關鍵的過渡期，因此以「謹」作為2025年代表字，基於明年詭譎多變、變幻莫測，無論是房地產產業，或是一般消費者買賣方，購屋行動應會更加謹慎，更加小心謹慎看待景氣變化，步步為營、且戰且走。過度期長短難料，但只要脫離過渡期，房市便可穩定成長，進入下一波成長期。

2024房市十大新聞。資料來源／房仲公會全聯會
2024房市十大新聞。資料來源／房仲公會全聯會

全聯 台積電 房市

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