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看好全球旅運市場 台灣虎航公開招募商用機師

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
看好全球旅運市場，台灣虎航宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。圖／台灣虎航提供
看好全球旅運市場，台灣虎航宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。圖／台灣虎航提供

全球旅運持續旺盛，台灣虎航今天（3日）宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師，歡迎對航空事業有興趣並充滿熱忱的朋友們加入台灣虎航。有興趣者可至yes123求職網「台灣虎航2024CPL商用機師招募」專頁，查看報名及相關應試資格。

台灣虎航表示，商用機師的招募時間為即日起至2024年12月22日晚間23時59分止。報名資格需具備中華民國國籍、不限定科系大專以上畢業，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 （CPL, Commercial Pilot License），總飛行時數250小時以上尤佳等條件。

台虎指出，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網「台灣虎航2024CPL商用機師招募」專頁，查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。

台灣虎航宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。記者黃仲明／攝影
台灣虎航宣布即日起公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。記者黃仲明／攝影

台灣虎航 朋友 機師

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