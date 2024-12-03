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三地能源打造新時代電力整合專家 助未來營運躍進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三地能源總經理廖佑旗展示旗下EV充電營運商「特爾電力」所建置的充電站。圖／三地能源提供
三地能源總經理廖佑旗展示旗下EV充電營運商「特爾電力」所建置的充電站。圖／三地能源提供

三地能源（6946）憑藉全方位戰略布局綠能版圖，具備精實開發能力、關鍵技術與專業團隊之堅實底蘊，並整合集團業務、資金、土地等資源，積極搶灘能源轉型、綠電市場龐大商機，目標打造新時代電力整合關鍵要角，三地能源看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電交易業務多路衝鋒，以期創造未來營運強勁成長動能。

三地能源旗下業務涵蓋太陽能光電、儲能、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售及碳盤查服務，擁有全方位再生能源整合服務高度競爭利基，目前太陽能光電、EV充電服務、儲能、電動巴士業務營收比重分別為90.16％、5.40％、3.03％與1.33％，受惠太陽能光電、EV充電服務業務規模放大，挹注三地能源2024年上半年合併營收達4.66億元、稅後純益7972萬元、每股純益日日0.19元，並已超越去年全年水準，正式邁向營運獲利成長期。

三地能源總經理廖佑晟表示，看好太陽能光電、綠電銷售業務將成為未來營運強勁成長亮點，憑藉三地能源手握太陽能光電開發總裝置量達378MW，截至2024年累計前三季已累計達127MW併聯掛錶，其中漁電共生佔光電案場總建置容量的七成，為落實漁電共生最佳化運作，保障養殖漁民權益，三地能源除成立養殖漁業子公司，同步導入AI科技智慧養殖，並已於今年第二季投入部分生態養殖，年預估漁貨產量將達382公噸，未來預計取得國際認證與產銷履歷，並投入產學講座及自創品牌，強化優質水產銷售管道，期望創造漁業養殖結合綠能的附加價值。

展望未來營運，三地能源仍戮力打造為新能源時代電力整合大廠，看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電銷售等業務多路齊發，包括旗下「特爾電力」目標2025年全台建置達到150個站點，同時持續拓展家用充電樁結合智慧電能管理EMS系統導入建案，提供建商全方位的住家充電解決方案。

其次，太陽能光電業務方面，除今年底前仍有10.69MW（百萬瓦）投入商轉，未來規劃每年至少新增50MW發電量體，持續朝向1GW建置目標推進；三地能源已完善佈建自有EPC工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加EPC工程收入認列，將有助於創造更為明顯營運效益貢獻。

三地能源總經理廖佑旗（中）展示旗下EV充電營運商「特爾電力」所建置的充電站。圖/三地能源提供
三地能源總經理廖佑旗（中）展示旗下EV充電營運商「特爾電力」所建置的充電站。圖/三地能源提供

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