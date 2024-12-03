今年民眾房市心聲代表字「難」 台灣房屋：難買又難貸

台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第16年，最新網路票選結果出爐，今年由「難」字摘下桂冠，共獲得4成5的民眾認同，獲選原因為「購屋難、貸款難，買房成家難上難」。

另外，2024年度最有感的房市新聞，年度頭條為「央行第七波信用管制擴及全台，第二戶限貸五成」，顯示政府連環祭出打炒房政策，限貸令趨嚴，成為2024年讓民眾最有感、影響最深切的房市議題。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受新青安貸款挹注，去年至今年初，房市可謂遍地開花，不過央行在第3季祭出限貸令，自然人第二戶貸款限縮至五成且無寬限期，管制範圍更從六都擴大至全國，貸款門檻提高，鑑價金額保守，審核時程延長，置產族換屋族舉步維艱，房市由熱轉冷，買氣急轉直下，提早入冬。

觀察近三年房市代表字，2022年全球進入升息循環，央行為抑制通膨，全年四度「升」息；2023年，央行再度祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字二度成為年度代表字。

2024年，通膨持續升溫，全國房價續漲，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族更「難」成家。

根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2024年十大房市新聞，有高達六成民眾對「央行第七波信用管制擴及全國，第二戶限貸五成」議題最有感；其次是「房貸鬧錢荒，國銀利率3%也貸不到」，以及「新青安嚴打投資客！一生限貸一次防炒作弊端」，成為今年前三大房市焦點議題。

張旭嵐表示，民眾最關切的三大議題，皆與房貸政策息息相關，貸款政策的變動將影響民眾的購屋能力，限貸令一日不鬆綁，換屋族、置產族寸步難行。

台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第二輪網路投票，選出十大「2024年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自10月25日至11月22日，本次調查共回收1,448份樣本。

台灣房屋連續15年舉辦房市代表字票選，2009年是「活」、2010年「狂」、2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」、2018年「轉」、2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年「升」，2023年「漲」，2024年為「難」。