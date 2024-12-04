成立5年將轉上市 富威總經理親揭成為輝達「綠電供應鏈」關鍵

正崴集團旗下的「富威電力」，成立短短五年就掛牌興櫃，受到資本市場高度關注，12月更將轉上市。富威提供一站式服務，從碳盤查、診斷，並透過數位化平台調配綠電供給、規劃電力交易，接下來還要出海，為許多台灣企業的國外廠區供給綠電。值得一提的是，來勢洶洶的富威，更是台灣首家提供綠電給輝達（NVIDIA）的售電業者！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擬加碼投資台灣，今年曾傳出綠電合約高達百億度電，雖然輝達澄清還沒有採購計畫，但使用綠電是必然趨勢，在台投資也都依照期程進行。

事實上，已經有一家公司悄悄轉供1234張再生能源憑證、交易百萬度綠電給輝達，成為正宗的「AI綠電供應鏈」，就是國內連接器大廠正崴集團旗下的「富威電力」。

「他們（輝達）租別人的建築物來做IDC（網路數據中心）的機房，雖然電錶屬於房東，但憑證會移轉到使用者身上，」富威總經理郝遐鵬接受《遠見》專訪時說明。

輝達找上富威合作的原因，郝遐鵬認為，AI產業大爆發，在台灣設立的IDC機房會愈來愈多，而正崴也有設置機房的經驗，但最重要的，或許還是富威的服務能量。

成立5年，已切入綠能、節能、儲能

談到靈活用電，富威是國內少數可以切入「綠能、節能、儲能」的「三能合一」售電業者，還包攬顧問認證服務，創造電力交易與減碳輔導的「大平台」，成為能源轉型的推手。

富威2019年成立至今，短短5年已經掛牌興櫃，12月更將轉上市，速度之快，引發資本市場的熱烈討論。

不僅擴張快速，富威也已做出一番實績。綠電交易部分，至今已轉供綠電到359個據點、服務26種產業的63家公司，供應超過3億度電，台灣第一個記憶體製造廠、IC設計廠、金控的綠電轉供，都是出自富威之手；另外，儲能也有5個案場，並為客戶每年節電將近百萬度。

郝遐鵬強調，台灣2050年要達成淨零排放，而電力交易是長期市場，促使售電業崛起。「但是能把售電做得深入的，會是哪些人？」他點出關鍵。

郝遐鵬舉例，1996年電信自由化，出現多家業者角逐市場大餅，但小型廠家最終也被大型業者陸續併購；2016年《電業法》修法，創造能源轉型契機，現在包括富威電力，已掛牌超過80家售電業者，但他認為售電業仍會循著「大者恆大」的產業規律。

穩定、彈性供給綠電，為客戶加裝保險

富威要成為售電業大者恆大的一份子，首要利器就是「一站式服務」。富威結合子公司「旭威認證」，從碳盤查、碳認證、供給再生能源、遵循會計準則、制定減碳藍圖，一路做到規劃長期減碳目標，為客戶達成淨零。

「我們不只賣電，客戶要淨零，我們就從前期去做診斷、碳盤查，把所有排放源都了解以後，再提供節能方案、綠電銷售。」郝遐鵬說明。

此外，郝遐鵬提到，富威採用「多案場供給多客戶」的模式，穩定輸出、彈性調配電力，「客戶生產減少，用電量就少，所以穩定而且動態調整綠電供給，對客戶來說，是加裝一層保險，避免多餘成本支出和餘電產生。」

不過，富威的客戶橫跨科技、傳統產業、服務業等各個領域，用電量不一，未來，還要因應氣候變遷預估不同時節的發電量，若以人工計算，恐怕出錯。因此，富威向數位發展部申請補助，開發「綠電雲服務平台」。

在富威的戰情室，一面寬約5公尺的牆，顯示節能系統、綠電交易、儲能建置的所有資料，長條圖、折線圖、點狀圖隨時變動，這就是富威的綠電雲服務平台。

「未來是AI的時代，我們不斷丟raw data（原始數據）到平台上，讓AI深度學習，10年後，我們的電力供給量體變大，如果要降低供給風險，就得精準預估。」郝遐鵬說，綠電雲服務平台的研發成果，接下來要送到數發部審查，除了成為客戶服務的一環，富威也會規劃為付費開放資料，競爭業者若有需求也能使用。

電子代工大廠緯創在2022年開始和富威洽談合作，緯創永續發展辦公室永續副總經理丘高玲說，緯創為了在2030年前達到碳中和，穩定的再生能源供給就是關鍵，「對高科技產業來說，綠電轉供能否順利，案場大小、穩定度、技術都是關鍵，而富威符合所有條件。」

丘高玲也分享，當初接觸富威時，陸域風力的量能所剩無幾，但富威經過盤點，2027年還能提供，有助緯創提高使用再生能源的比率，正是因為富威有能力做到跨業的能源管理與調配，成為競爭優勢。

耕耘市場也曾苦過，拓展業務強調取信客戶

富威在電力交易市場闖出一番名堂，並非一蹴可幾。郝遐鵬回憶，有位電子業客戶，在富威成立之初就開始洽談合作，僅談及一個廠區的綠電供給，就在簽約前夕，老闆喊停，「案子打回去，還成立專案小組，因為他們的所有子公司和廠區都想要綠電，」但先苦後甘，客戶每年綠電需求提升，如今還簽了一紙20年長約。

郝遐鵬印象最深的是富威在集團之外的第一個客戶——博仲律師事務所，這是台灣第一家達成碳中和的律師事務所。他說，博仲委託富威購買綠電憑證，更自建太陽能板，連員工出差都要計算碳足跡，現在還會買碳權，綠色轉型的企圖心值得一提。

每次電力交易的過程都不簡單，富威得以拓展業務版圖，奠基於「信任」二字。郝遐鵬強調，售電業的信用評等很重要，「不只客戶怕，連銀行都怕你突然倒了怎麼辦？融資的風險就會大大提升，」因此，富威強調取信客戶、銀行，才能把市場大餅做大。

這也是富威轉上市的目的，公司制度公開透明，強化企業的信用評等，「做出公司的價值，才有更多議價空間，才能吸引更多客戶，」郝遐鵬指出，富威的下一步要走出台灣，第一站將落腳東南亞，為當地傳統產業的台商規劃碳排放認證與供給綠電。

國發會統計，台灣2050年的能源配比，再生能源要達到60%-70%，將近5700億度電，經濟部能源署副署長吳志偉日前在一場活動強調，經濟部從設備、法規、金融多管齊下，提升再生能源使用量。不過，台灣直至今日，綠電供給僅約10%，短期目標2025月11月要達到20%也很拚，除了持續開發案場，包括富威在內的售電業者，將成為能源轉型的重要推手。

【富威電力小檔案】 ● 成立：2019年 ● 董事長：胡惠森 ● 總經理：郝遐鵬 ● 資本額：6億元 ● 員工人數：58人 ● 主要業務：售電業務工程與技術服務

（本文出自2024.12.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）