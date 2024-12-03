快訊

台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

經濟部長郭智輝參加螺絲產銷聯誼會 助攻產業轉型進步

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
經濟部長郭智輝參加螺絲產銷聯誼會，助攻產業轉型進步。記者林政鋒攝影
經濟部長郭智輝參加螺絲產銷聯誼會，助攻產業轉型進步。記者林政鋒攝影

經濟部長郭智輝3日在高雄岡山參加中鋼（2002）主辦的螺絲產銷聯誼會，強調將助攻傳統產業轉型進步；中鋼董事長黃建智說，經試算，中鋼生產的盤元線材符合歐洲CBAM減碳要求，不必繳碳費還有結餘，非常有競爭力。

郭智輝表示，中鋼是台灣非常重要的產業龍頭，影響很多產業發展，希望在大家努力下，中鋼能回到過去的輝煌時代，當時大學畢業第一個想要進去公司就是中鋼、台電、中油，因為都很賺錢，現在獲利沒有以前好，但仍肩負著國家的責任，大家一起努力共同推一把。

郭智輝指出，台灣企業多數都受到世界景氣影響，過去疫情對產業造成很大衝擊，現在疫情過去產業面臨新的產業的挑戰，經濟部也一樣。

他說，自己與歷任部長最大不同，是71歲前都在做董事長，今年520以後才做經濟部長，「所以我最能了解產業如何轉型、進步」，以後還會經常與大家面對面，並提醒在場，未來「大健康產業」很有發展潛力，可以提早開始布局。

黃建智說，部長來自產業界，是企業董事長、又是博士級教授，現在是經濟部長，經營民營企業有很多面向要觀照，因此他特別強調台灣要有自己的品牌與差異化競爭優勢，還有速度與彈性，協助產業界盤點未來十年台灣缺什麼、優勢在什麼地方，很能理解產業界需求。

黃建智表示，根據中鋼2013年至2023年的生產製程與能力試算，中鋼生產盤元線材的碳排放高低都清清楚楚，試算的結果不但不必繳交歐盟碳稅，還有1,100萬公噸的碳排結餘，中鋼的生產製程很有競爭力，可做為螺絲產業後盾。

螺絲公會理事長蔡永裕表示，美國高舉關稅大旗，直接對墨西哥與加拿大課徵25%關稅，台灣的螺絲產品未來如何避開紅色供應鏈陷阱，是很重要課題。

此外，現在螺絲景氣很不好，國內很多公共工程都是合理標、價格很好，卻大量採用大陸貨不用台貨，希望部長能協助。尤其為因應全球螺絲景氣起伏，台灣需要大型的螺絲發貨中心，才能降低景氣起伏的衝擊，維持台灣螺絲全球競爭力。

經濟部長郭智輝(中)參加螺絲產銷聯誼會，助攻產業轉型進步，中鋼董事長黃建智(右一)與公會理事長蔡永裕陪同。記者林政鋒攝影
經濟部長郭智輝(中)參加螺絲產銷聯誼會，助攻產業轉型進步，中鋼董事長黃建智(右一)與公會理事長蔡永裕陪同。記者林政鋒攝影

中鋼 經濟部

延伸閱讀

郭智輝稱沒四接會缺電 環團批散播缺電恐懼、政策霸凌

川普將對墨、加、大陸加徵關稅 經部：助台廠轉移陣地

川普加關稅 企業「移美論」？經長：可幫他們去美設廠

2030年不缺電有前提 經長：6年內沒有協和電廠就會缺電

相關新聞

全台只2縣市房價撐住 估價師斷言接下來這樣走

房價跌了！根據清華安富房價指數最新一期統計，今年9月，全台除了台中、雲林，其他縣市房價全部微幅下跌。

台南房市9月交易量安南區最多 打房政策整體交易量下滑

台南市地政局統計9月住宅價格指數為149.21，較8月微幅上漲0.21%，相較去年同期則上漲9.13%。其中大廈價格指數...

房仲票選十大房市新聞 賴清德國慶演說名列第二

房仲公會全聯會今公布由各縣市理事長選出的年度房地產10大新聞，第一名為央行第七波信用管制，理事長王瑞祺表示，這一措施在房...

三地能源打造新時代電力整合專家 助未來營運躍進

三地能源（6946）憑藉全方位戰略布局綠能版圖，具備精實開發能力、關鍵技術與專業團隊之堅實底蘊，並整合集團業務、資金、土...

今年民眾房市心聲代表字「難」 台灣房屋：難買又難貸

台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第16年，最新網路票選結果出爐，今年由「難」字摘下桂冠，共獲得4成...

經濟部長郭智輝參加螺絲產銷聯誼會 助攻產業轉型進步

經濟部長郭智輝3日在高雄岡山參加中鋼（2002）主辦的螺絲產銷聯誼會，強調將助攻傳統產業轉型進步；中鋼董事長黃建智說，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。