經濟部長郭智輝參加螺絲產銷聯誼會 助攻產業轉型進步

經濟部長郭智輝3日在高雄岡山參加中鋼（2002）主辦的螺絲產銷聯誼會，強調將助攻傳統產業轉型進步；中鋼董事長黃建智說，經試算，中鋼生產的盤元線材符合歐洲CBAM減碳要求，不必繳碳費還有結餘，非常有競爭力。

郭智輝表示，中鋼是台灣非常重要的產業龍頭，影響很多產業發展，希望在大家努力下，中鋼能回到過去的輝煌時代，當時大學畢業第一個想要進去公司就是中鋼、台電、中油，因為都很賺錢，現在獲利沒有以前好，但仍肩負著國家的責任，大家一起努力共同推一把。

郭智輝指出，台灣企業多數都受到世界景氣影響，過去疫情對產業造成很大衝擊，現在疫情過去產業面臨新的產業的挑戰，經濟部也一樣。

他說，自己與歷任部長最大不同，是71歲前都在做董事長，今年520以後才做經濟部長，「所以我最能了解產業如何轉型、進步」，以後還會經常與大家面對面，並提醒在場，未來「大健康產業」很有發展潛力，可以提早開始布局。

黃建智說，部長來自產業界，是企業董事長、又是博士級教授，現在是經濟部長，經營民營企業有很多面向要觀照，因此他特別強調台灣要有自己的品牌與差異化競爭優勢，還有速度與彈性，協助產業界盤點未來十年台灣缺什麼、優勢在什麼地方，很能理解產業界需求。

黃建智表示，根據中鋼2013年至2023年的生產製程與能力試算，中鋼生產盤元線材的碳排放高低都清清楚楚，試算的結果不但不必繳交歐盟碳稅，還有1,100萬公噸的碳排結餘，中鋼的生產製程很有競爭力，可做為螺絲產業後盾。

螺絲公會理事長蔡永裕表示，美國高舉關稅大旗，直接對墨西哥與加拿大課徵25%關稅，台灣的螺絲產品未來如何避開紅色供應鏈陷阱，是很重要課題。