台灣虎航翱翔天際即日起招募機師

台灣虎航（6757）是台灣唯一的低成本航空公司，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，並於上週五(29)日正式改列一般板上市，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司的目標邁進。

而迎接全球旅運持續旺盛，台灣虎航宣布即日起公開招募CPL(Commercial Pilot License)商用機師，歡迎對航空事業有興趣並充滿熱忱的朋友們，和我們一起翱翔天際。

台灣虎航機師的招募時間為即日起至2024年12月22日晚間23:59止。

報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上尤佳等條件。