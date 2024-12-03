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減碳時代來臨！彭啟明：我國綠領人才有2.3萬人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

環境部長彭啟明3日指出，我國的NDC目標近期就會進快公布，目前正在盤點中。另外兩周後將會公布最新的綠領人才報告書，我國綠領人才已有2.3萬人，未來環境部也會每半年公布最新綠領人才就職、薪資等相關報告。

彭啟明今日出席「COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析」。彭啟明說，台灣在全球減碳佈局上有了新的機會，環境部也有外交部組成一個小組，主要是要把台灣減碳工作銜接到國際上。

彭啟明說，而在減碳過程中，最重要的就是制定出NDC，日本最近也公布最新的ＮＤＣ是2035年設定要減60% 然後日本2040年要減73% 這個對我們台灣來看的話是一個天文的數字，不過我國仍要積極努力的減碳，目前環境部也正在積極盤點中，這幾個月都很努力的由下而上，由上而下的進行盤點，現在正在盤點各部會的旗艦計劃中，預估近幾個月就能提出台灣新的NDC數字。

彭啟明提到，不過減碳要面臨到的最大問題就是資金問題，不過還好的是，國發基金在上周已經通過環境部提出的永續基金提案，也就是說對於減碳的第一桶金已經取得，未來將會主動找尋在做減碳的企業，讓他們可以盡快發展起來。

此外，彭啟明也說，行政院也已經成立永續長聯盟制度，總共有71位的永續長，而此聯盟最重要的工作未來也要對政府單位進行碳盤查，總不能都只叫企業做，政府單位自己都不做；明年開始我國也邁入碳有價時代，預估我國的減碳速度也會加速。

至於在人才方面，彭啟明說，兩個禮拜後將會發布綠領人才的報告書，環境部與104人力銀行合作共收集650個工作跟關鍵字後發現台灣現在的綠領人才，大概有2.3萬人左右對比八年前只有5,000人，算是成長相當多，接下來環境部也每半年會公布一個數字，包含了綠領人才的薪水大概是多少 ，你開始參與投入要做什麼工作，你的學習的歷程是什麼，好的企業是在什麼地方等等。

彭啟明 日本 減碳

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