尚騰汽車集團與 STELLANTIS 合作 將大舉引進集團更多品牌 躍車市要角

為了強化PEUGEOT和CITROËN品牌在臺灣的發展，尚騰汽車集團宣布將指派管理團隊，加入寶嘉聯合的經營團隊－寶嘉聯合為STELLANTIS集團旗下的法國雙品牌在臺灣的代理商。此項變更將於2024年12月6日起生效。

STELLANTIS東南亞區營運長Gonzalez並指出，「臺灣是我們在區域內的重要市場，我們持續探索拓展業務的機會，為客戶提供多樣化的多能源移動解決方案，作為STELLANTIS Dare Forward 2030全球策略的一環。我們目前正持續評估臺灣市場，計劃在2025年與寶嘉聯合的新團隊一起導入STELLANTIS集團旗下的其他品牌，包括JEEP、ALFA ROMEO和RAM。」

具有義美色彩的尚騰汽車集團是臺灣經營多品牌汽車銷售和售後服務的汽車集團，業務延伸至汽車零配件及汽車租賃服務。除了保時捷、SKODA與KIA的經銷業務之外，尚騰汽車集團在臺灣南部營運大鵬灣國際賽車場，是臺灣唯一經營賽車場的汽車集團，此次與STELLANTIS集團合作，成為汽車品牌代理商，STELLANTIS集團旗下品牌眾多，未來並可望增加汽車品牌代理引進台灣。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「此次管理團隊交接，將為PEUGEOT和CITROËN品牌在臺灣的營運，創造重大的成長與創新的契機，我們懷著雄心壯志的擘劃，來發展並繼續強化品牌在市場上的地位；未來能為車主和品牌愛好者帶來永續成功和長期效益，我們更是深感榮幸。」

寶嘉聯合分別自2007年和2014年起，致力於發展PEUGEOT和CITROËN品牌在臺灣市場的業務，其穩定的表現在STELLANTIS印度暨亞太地區始終名列前茅。新任命的管理團隊將帶來豐富的產業專業知識和資源，持續優化客戶服務和體驗。

5Daniel Gonzalez表示，尚騰汽車集團是值得信賴的合作夥伴，憑藉其已驗證的專業知識和對市場的深刻理解，完全獲得STELLANTIS的支持與信任，來強化我們在臺灣的品牌。我們期待在市場共同成長的過程中，建立成效卓著的長遠合作關係。