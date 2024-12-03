股票上市品牌皇鼎建設 台南東區公園新案萬眾矚目

股票上市品牌「皇鼎建設」深耕建築業界逾33年，橫跨住宅、辦公、飯店等多元領域，憑藉其對建築細節的極致追求與同步台北精華地區經典個案的規格標準，在台南這座文化古都創造出多座深受好評的高級住宅作品。

最新個案坐落於東區隱富生活圈，擁有俯瞰公園綠海的絕佳景觀，以豪宅規格為藍圖，從外觀設計到公設空間皆展現飯店級的品味與氣派。規劃特色包括對稱雙併、單純低密的住戶數，以及稀有的55坪三房大坪數格局，為追求優質生活品質的買家帶來難得的選擇。

信義代銷團隊指出，此案坐擁台南東區深厚的人文底蘊與現代化建設優勢，周邊生活機能完善，並將受益於南科、北外環道路、台南車站鐵路地下化及捷運線等重大建設的帶動。皇鼎建設結合區位優勢與豪宅規格，不僅致力於打造一座代表東區未來的經典住宅地標，更為買家提供品味與功能兼備的全新詮釋。信義代銷團隊強調：「此案不僅是一個高級住宅選擇，更是一種全新生活方式的體現。」

自1991年創立以來，皇鼎建設堅守國際星級飯店規格，始終秉持「誠信、品質、服務」的經營理念，以人性化與精品化為核心，將每一座建築視為不可複製的收藏品精心打造，並將極致的舒適感與細膩服務融入居住體驗之中。

從優質建材的挑選、嚴密的營建管理，到榮獲 ISO 9002 國際品質認證及內政部營建署核頒的「建築投資業識別標誌」使用證書，皇鼎建設以卓越品質與堅強實力贏得業界盛譽，堪稱「品質定位品牌」的典範。皇鼎建設在台南東區的全新個案，將成為當地核心區域的建築新亮點，不僅為城市注入更多價值，也重新定義高級住宅的生活想像。

【皇鼎森琚】公園首排 無價視野

奢景55坪│鼎級3房│純質雙併