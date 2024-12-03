房產大數據／政策風暴來襲！多房族該解約還是轉售？徐佳馨專家解析

隨著限貸令與第七波信用管制政策的實施，房市買氣持續降溫，預售屋市場開始出現解約現象。根據《591實價登錄》最新統計顯示，8月至今七都預售屋市場累計了349件解約案，平均每月超過百件。其中，高雄以91件位居首位，重災區集中在前鎮、楠梓和左營等科技熱區，桃園和台中則分別以63件和55件緊隨其後。解約案湧現不僅突顯了多房族和投資客在政策收緊下的壓力，也反映了消費者對未來房市的不確定性心理。（延伸閱讀：央行打房效應延燒！七都預售屋解約潮湧現 最大重災區是「它」）

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近一周內（2024/11/25~2024/12/01）對「多房族」的討論，不少網友關注「解約量、預售案、雨後春筍、接盤俠、限貸令」等熱門關鍵字，認為解約潮反映買家對市場的信心下降，「人人都想賺一波走，根本沒人想繳完房貸」、「崩盤了，好慘」、「解約越多代表越看不好房市未來或無力負擔」、「解約3000件都不怕，建商只會越賣越高」、「才300多，根本小事情」。

解約潮會來嗎？徐佳馨剖析資金風險背後的隱憂

針對解約潮現象，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，目前解約率僅不到1%，遠稱不上真正的「解約潮」。徐佳馨進一步分析指出，目前選擇解約的多數為2023年7月平均地權條例修正上路後的購屋者。其中，有一部分買家因無法獲利或擔心未來的貸款問題，選擇提前下車，即使需要賠錢給建商也在所不惜。而對於那些在平均地權條例修正前成功獲利的購屋者，情況則相對不同。他們更傾向於在交屋前以略低於市價的價格轉售，而非直接解約。

徐佳馨認為，解約的決策最終取決於買家的財務狀況與購屋區域的風險。如果買家手頭資金不足，而所購地區又具有較大風險，選擇早點解約或許是明智的自救方式。她也提醒，這些願意低於市價轉售的屋主，可能是現階段買方撿便宜的好機會。

另一方面，多房族也面臨更大的資金挑戰，對於那些名下有兩間以上房產且無法再申請貸款的屋主，徐佳馨建議可考慮還清部分貸款或過戶給配偶與子女，減少貸款壓力，並提高再貸款的可能性；至於是否賣房，則應根據市場狀況和個人財務規劃進行綜合評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月25日至2024年12月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『多房族』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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