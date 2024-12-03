青花驕進駐南港 CITYLINK 憑身分證、名片送綜合丸

搶年末聚餐商機，王品集團旗下火鍋品牌接力展店，「青花驕」12月5日起進駐CITYLINK南港店並舉辦開幕慶，2024年12月5日至2025年1月24日，凡戶籍地、工作場域於南港、內湖區，憑身分證、名片，來店消費贈青花驕特色綜合丸、滿1,500元再送青花椒麻口水牛。高人氣火鍋「聚日式鍋物」基隆首家門店，也將於12月15日亮相，並推出限店好禮，凡12月15日-12月31日攜帶雨傘、雨衣到基隆信一店內用消費，每桌贈富士肉肉山一份。

別再說南港是美食沙漠，網路票選麻辣鍋第一品牌「青花驕」台北南港車站店，12月4日將於CITYLINK南港店盛大開幕，為致敬南港區辛苦的居民及上班族，祭出好禮連環送，2024年12月5日至2025年1月24日，住在南港、內湖的居民或上班族，到台北南港車站店消費秀出身分證或名片，立即送青花驕特色綜合丸一份。活動期間內用消費滿1,500元，加碼贈青花椒麻口水牛。另外，2025年1月15日前到全台「青花驕」門店消費，不限消費金額，開鍋就送500元現金券。

「青花驕」看好南港CITYLINK地理位置佳，是台北市重要交通樞紐，並擁有三鐵共構、交通便利，匯集上班族、遊客及附近住宅等客群，加上未來大型商場、商辦啟用，能帶動消費力道強勁，另外也能擴大商務客、家庭客群。

天氣又濕又冷，揪朋友吃火鍋最快樂，王品集團「聚日式鍋物」基隆信一店將於12月15日開幕，這也是「聚」在基隆的首家門店。開幕同步推出在地人好康，2024年12月15日至2024年12月31日，活動期間帶雨傘或雨衣到基隆信一店消費，每桌送富士肉肉山一份，讓基隆鄉親在下雨天不苦悶，開鍋也能有小確幸。

「聚」基隆信一店位於基隆市區精華地段，商圈鄰近基隆市政府、海洋廣場，也是基隆人近年最愛逛街、聚餐選擇。同棟大樓還有集團品牌「西堤」、「陶板屋」，要提供在地人更多元美食選擇，吃飯不用傷腦筋，隨時都能聚在一起好好吃飯。